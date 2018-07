La nueva batalla culinaria de Internet: la horchata toma el relevo de la tortilla

No había una batalla dialéctica tan apasionante desde la cebolla sí o no en la tortilla. Con el calor y el verano la horchata se ha convertido en absoluta protagonista en redes sociales, y no precisamente para bien. El mundo virtual está totalmente dividido y hay quien se pregunta si podremos salir de ésta sin víctimas.

La culpa la tiene @quienunlol. Este tuitero arriesgó su dignidad y su presencia en Twitter explicando cómo se toma la horchata. Básicamente, vertiéndola por el lavabo.

así se toma la horchata pic.twitter.com/0ilR2U0p1P — pelo pidgeotto (@quienunlol) 30 de junio de 2018

El tuit viral destapó la tapa de los truenos, el debate culinario por excelencia. Ya nadie se acuerda de la paella con chorizo, la pizza con piña o la tortilla con cebolla.

O casi nadie.

¿Pero la horchata os gusta con piña o sin cebolla? — Paula 🏳️‍🌈 (@pppua) 4 de julio de 2018

Los haters de la horchata estaban bastante escondidos hasta esta semana. Parecían esperar que alguien diera el valiente paso de criticar este producto típico valenciano. Aquí Sam se marcó el ranking definitivo de las peores bebidas que existen. Sorpresa.

Ranking de las 15 peores bebidas que existen



15. No

14. Puedes

13. Hacer

12. Un

11. Ranking

10. Así

9. Porque

8. Depende

7. De

6. Los

5. Gustos

4. De

3. Cada

2. Uno

1. Horchata — Sam (@InstaSamer) 28 de junio de 2018

Hay quien utilizó el argumento de la RAE para desacreditar a esta bebida, atreviéndose a comparar la cerveza con las pasas o el helado de menta. Un poco raros sí que son estos sinónimos de "asquerosidad"...

Sinónimos (aprobados por la RAE) de asquerosidad:

- cerveza

- horchata

- pasas

- pizza con piña

- helado de menta

- tortilla poco hecha — Luih (@_0verdxse) 29 de junio de 2018

Ante tales ataques, los defensores a ultranza han sacado directamente las armas. Sin contemplaciones.

Cuando alguien se mete con la horchata pic.twitter.com/WqsvBDeU9D — Nath ❣️ (@villannelle) 1 de julio de 2018

Cuando tienes el TL lleno de gente rajando de la horchata. pic.twitter.com/A1ICNdJlym — DoctorJekyll (@bicicletagris) 29 de junio de 2018

Cómo no defender la bebida que sostiene tu cuerpo durante todo el verano. ¡Si casi no le queda agua!

En verano mi cuerpo es un 75% horchata lo siento — siluro (@pezdemierda) 30 de junio de 2018

La batalla ha ido creciendo tanto que hasta la gente más influyente en Internet se ha querido mojar. El Rubius está descansando de Youtube, pero no de la vida. No podía faltar su opinión (y parece que no le mola mucho):

Me gusta la horchata igual que me gusta la gente que filtra contraseñas en torneos 🗿 — elrubius (@Rubiu5) 1 de julio de 2018

Visto lo visto, es hora de que hable el pueblo. Qué mejor que comparar la horchata con otros elementos para poder decidir. No posicionarse directamente en el sí o en el no, sino en la contraposición. Aunque todavía no sabemos qué tendrá que ver la horchata con el salmorejo.

QUE HABLE EL PUEBLO.



RT HORCHATA.



MG SALMOREJO. pic.twitter.com/CiVTAlEhkv — BOIRA 🦇 (@E5150MR) 3 de julio de 2018

O con el agua de Madrid...

O directamente con el veneno...

USA POISON vs SPANISH VENENO pic.twitter.com/CxRluPcqJ3 — USAvsSPAIN (@USAvsSPAIN) 28 de junio de 2018

La horchata no se debate, se disfruta. O eso dicen por aquí.

La horchata no es un tema a debatir.

La horchata no se discute.

La horchata se ama y se respeta. — Mo Chuisle (@ThisIsAsun) 29 de junio de 2018

Y mientras, prolifera el humor. ¿Para qué posicionarse si podemos contar un chiste que lo haga?

—Camarero, yo tomaré una Cruzcampo, mi mujer un Bitter Kas y el niño una horchata.

—Los tres fuera de mi bar. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 30 de junio de 2018

Hay quien culpa de todas estas críticas a lo mainstream, a no saber disfrutar de una horchata verdadera.

Horchata: explicado para cortitos.

Lo de la izquierda es horchata, lo de la derecha comprado en un supermercado es basura.

Si no os da la cabeza para saber cual beber no es nuestra culpa. pic.twitter.com/mOdjTVySIl — Paco (@Paco_VCF) 30 de junio de 2018

Y una cosa más...



Estadísticamente, hay una alta probabilidad de que aquella persona que odie la horchata:



a) haya probado la de brick del supermercado;



b) no sea de fiar.



A la cueva, haters. ORXATA O MORT! pic.twitter.com/RdAcq79v09 — Paco Polit (@pacopolit) 1 de julio de 2018

Para concluir esta batalla, cómo no recuperar algunas cuestiones históricas. Y tú, ¿con cuál te quedas?

VOY :



La tortilla: CON cebolla

La pizza: CON piña

Tijeras o cortapizza: Cutter

Horchata sí o no: SÍ

Anchoa o boquerón: Agritos

Tinto con blanca o con limón: El vino es una mierda

Croquetas: De albóndigas — Pan (@Desahogada) 2 de julio de 2018