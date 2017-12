Nuevo incidente con una treintena de camiones con las ruedas pinchadas en la AP-7

Por segunda vez en cuatro días Protecció Civil se ha visto obligada a activar el plan de emergencias en la AP-7 por la presencia de camiones con las ruedas pinchadas. Un incidente que apunta a que ha sido provocado intencionadamente y no debido a que un vehículo haya perdido la carga, como se apuntó el pasado día 1 cuando hubo un incidente similar.

Una treintena de vehículos --al principio Protecció Civil los había cifrado en 13-- han sufrido este percance esta madrugada en la autopista en el tramo comprendido entre Montmeló y Sant Cugat dirección Tarragona, según ha informado Protecció Civil. Algunos de ellos han quedado atrapados entre Parets y El Papiol y han provocado largas retenciones a primera hora de la mañana.

A diferencia de lo ocurrido el pasado viernes 1 de diciembre, los problemas de tráfico han sido mínimos, aunque sí se han registrado retenciones, porque el incidente ha tenido lugar al inicio de la madrugada, un momento de poco tráfico, y los servicios de emergencias han tenido suficiente tiempo para retirar los camiones. A las 08.30 de la mañana quedaba una decena de vehículos por retirar.

No se sabe qué ha provocado este nuevo incidente. En el anterior, se descartó el vandalismo y se explicó que los pinchazos habían sido provocados por la presencia en la vía de objetos metálicos procedentes de la pérdida de carga de algún vehículo. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar qué ha ocurrid, pero el intendente JOrdi Guillot, jefe de la división de Transportes de los Mossos d'Esquadra, ya ha avanzadoen una entrevista a RAC-1 que la sucesión de pinchazos es provocada y que ya hay un sospechoso que aún no ha sido detenido hasta que la investigación no complete todas las pruebas.