Los obispos critican "el corredor de la muerte" de la eutanasia

Los obispos españoles han criticado la proposición de ley de eutanasia a cuyo trámite ha dado luz verde esta semana el Congreso de los Diputados pues, a su juicio, abre la puerta a un "corredor de la muerte voluntario" y a la creación de "derechos de laboratorio". En su lugar, proponen que se regulen los cuidados paliativos.

"No podemos hacer corredores de la muerte. Ya tenemos bastantes y esperamos que desaparezcan", ha subrayado este jueves 28 de junio el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, durante la rueda de prensa posterior a la 245 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

A su parecer, esta ley abriría paso a una "valoración de la calidad de los tipos de vida según las circunstancias de dolor y de sufrimiento subjetivas" e "introduciría en el ordenamiento legislativo una puerta en la que abría que poner los signos de peligro de muerte".

Según ha precisado, los obispos defienden el principio del "no matarás" que, a su juicio, ha sido "puesto en cuestión" por esta iniciativa legislativa que pone "baremos de calidad de vida" y lleva a unos "derroteros subjetivistas muy peligrosos".

A su juicio, morir "no es un derecho" y, por tanto, "no se pueden ir haciendo derechos de laboratorio que no nazcan de la dignidad y la naturaleza humana".

Por otro lado, ha calificado de "llamativo" que se quiera "imponer" esta ley de eutanasia "cuando no se ha legislado sobre la instauración de los cuidados paliativos" que "son demandados ampliamente por la sociedad y los profesionales sanitarios".

Por ello, ha sugerido que todas las familias con miembros enfermos o ancianos, ambulatorios y centros hospitalarios tengan acceso a "una medicina de cuidados paliativos".

"¿Por qué esa catástrofe silenciosa de tantos seres humanos no obtiene la apuesta del Estado por cubrir esa necesidad?", se ha preguntado, al tiempo que ha dicho "sí a los cuidados paliativos y al reconocimiento de profesionales especializados".

También ha reclamado que se invierta en el acompañamiento a los familiares cuidadores. "Estas son las respuestas de una sociedad éticamente sana y con un sentido de la dignidad, no por el atajo de la muerte como el que se quiere instaurar con la eutanasia", ha añadido.