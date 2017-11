Padilla iniciará en Castellón el año de su despedida de los ruedos

El torero Juan José Padilla se retirará definitivamente de los ruedos al finalizar la próxima temporada 2018 y pondrá así fin a 25 años de alternativa, según anunció ayer el diestro en Sevilla.

«He tomado la decisión más importante de mi carrera y ya no hay vuelta de hoja. Siento que ya no podía estirar más la cuerda ni seguir tentando a la suerte. Cuando acabe 2018 me voy del toreo y me voy con la satisfacción de haberlo dado todo por el toro y por mi profesión», manifestó.

Padilla, que estuvo acompañado de su familia y de Diego Robles, su hombre de confianza desde hace muchísimos años, aseguró que en la próxima temporada espera «pisar» las plazas donde él se ha sentido «tan querido» como Bilbao, Pamplona o Zaragoza.

Su comienzo será en la Magdalena de Castellón y su despedida en la feria del Pilar. «En esta plaza pudo haber acabado todo y, sin embargo, fue donde todo empezó» (refiriéndose a la grave cornada en la cara que sufrió y que a punto estuvo de costarle la vida).

«Lo que quiero es irme bien, estar en los sitios más señeros de mi carrera y cumplir con máxima responsabilidad para una vez acabado el año me pueda ausentar con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido», apostilló el torero.

También acudieron a arropar al diestro el presidente del grupo Porcelanosa, Manuel Colonques, y el responsable de márketing de la firma, José Pascual Pesudo.