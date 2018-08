Un padre explica cómo ha comprobado que las toallitas no son biodegradables

Ya hace tiempo que se advierte de que ninguna toallita es biodegradable, pero a pesar de ello, muchas marcas siguen apellidando sus productos con las palabras biodegradable para hacer creer a los consumidores que sí. Un padre y su hija de cuatro años han expuesto en Twitter el experiemento con el que han demostrado que las toallitas no se disuelven al tirarlas al inodoro.

"Una niña de primaria ha entendido perfectamente que no pueden tirarse toallitas al inodoro... me pregunto si en Grupo Ubesol estarán también a la altura", ha escrito en su perfil Juanjo Valderrama en un hilo de mensajes en las redes sociales. "Mi hija de 4 años y yo hemos decidido resolver un gran misterio este verano... ¿de verdad las toallitas de @Grupo_Ubesol pueden tirarse al water?", iniciaba el hilo este padre tuitero.

Una niña de primaria ha entendido perfectamente que no pueden tirarse toallitas al water... me pregunto si en @Grupo_Ubesol estarán también a la altura pic.twitter.com/B8zwZRYDR9 — Juanjo Valderrama (@jjvaarq) 5 de agosto de 2018

Haciendo referencia a las explicaciones que aparecen en la parte trasera de cada paquete de toallitas en el que la empresa fabricante indica que se disuelven con los movimientos de agua, este padre y su hija han decidido ponerlo a prueba y colgar los resultados en las redes sociales. "El mensaje en el paquete es claro... pero como somos unos grandes investigadores queríamos hacer el experimento nosotros mismos!", escribe Valderrama.

El mensaje en el paquete es claro... pero como somos unos grandes investigadores queríamos hacer el experimento nosotros mismos! pic.twitter.com/XwRbRChSTm — Juanjo Valderrama (@jjvaarq) 5 de agosto de 2018

"Hace 15 días comezamos el experimento... metimos en agua una toallita y papel higiénico para comparar. Lo hemos agitado una vez cada dia...", explica el padre. Ante los resultados, que muestran en una imagen, muchos usuarios han aplaudido la iniciativa de este padre con la que ha epxlicado a su hija que las toallitas deben tirarse a la basura.

Ninguna toallita lo es

"¡Hola! Yo trabajo en una empresa que provee el agua en Barcelona y puedo asegurarte que NINGUNA toallita es biodegradable, por mucho que lo digan. El coste de deshacernos de las toallitas que causan atascos como estos es de más de 800 millones al año en toda Europa", le explica otra usuaria en el hilo a este padre. "Eso sin contar con la trampa de que biodegradable no significa sin ser contaminante. O la de que se usa biodegradable cuando en realidad quieren decir degradable sin más. Que algo sea susceptible de biodegradarse reintegrando los químicos al suelo no quiere decir que el exceso de concentración de ciertos químicos no contamine el medio", añade otro usuario.

Hola!! Yo trabajo en una empresa que provee el agua en Barcelona y puedo asegurarte que NINGUNA toallita es biodegradable, por mucho que lo digan. El coste de deshacernos de las toallitas que causan atascos como estos es de más de 800 millones al año en toda europa pic.twitter.com/kYeIbRvdEm — Andrea (@Andrea_Cooper) 7 de agosto de 2018

Grupo Ubesol niega las acuasaciones

La empresa fabricante de las toallitas ha desmentido este martes por la tarde el experimento de este padre asegurando que no ha sido realizado de una forma fidedigna al comportamiento que tienen dichas toallitas al ser tiradas por el inodoro.