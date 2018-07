Pamplona toma medidas para prevenir las agresiones sexuales

Los Sanfermines de este año serán los primeros con la Manada condenada, pero en libertad provisional. La salida de prisión de los cinco hombres acusados de abusar sexualmente (y no agredir, como pedía la fiscalía) a una joven en el 2016 aumenta aún más el rechazo social en torno a uno de los casos de violencia machista más mediáticos de los últimos años. Este episodio sucedido el 7 de julio de hace dos años y también el asesinato de Nagore Laffage (del que se cumplen 10 años estos Sanfermines) han manchado y distorsionado la imagen de una festividad que la ciudadanía pamplonica vive con orgullo.

El Ayuntamiento de Pamplona lleva a cabo desde hace unos años una serie de medidas contra las agresiones machistas que especialmente tienen lugar en contextos festivos como el de los Sanfermines. Este año mantendrá las medidas anteriores y no presentará ninguna excepcional. Así, dará continuidad a la campaña Pamplona libre de agresiones sexistas, que seguirá apostando por la actuación coordinada ante las agresiones sexistas y mantendrá la imagen de la mano roja como símbolo de una ciudad que se posiciona institucional y socialmente de manera rotunda contra la violencia hacia las mujeres.

De hecho, el significado de esta imagen parece haber calado hondo en la mente de la población. La mano roja también está en balcones y ventanas del centro.

Paralelamente, el área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del consistorio desplegará tres protocolos: uno de intervención policial (o seguridad ciudadana), uno de acompañamiento y atención a las mujeres (que garantizará que la mujer que así lo solicite sea acompañada por dos personas en lugares inseguros) y uno de respuesta institucional (que establece cómo responder ante un caso de agresión).

GUARDIA CIVIL // Por otra parte, el tribunal que dictó la sentencia de la Manada no tomó ayer, tras una larga vista de cinco horas, ninguna decisión sobre el mantenimiento o no de la libertad provisional de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado por agresión sexual que intentó renovar su pasaporte cuando se le había retirado para evitar la fuga. Es previsible, ante el inicio hoy de los Sanfermines 2018, que la decisión que tome la sección segunda de la Audiencia de Navarra no se comunique hasta la semana próxima.