Peluches contra el terror: así despide Rubí a Xavi, la víctima de 3 años

En la plaza del Ayuntamiento de Rubí, un crío le pregunta a su madre si todos esos peluches se van a quedar ahí para siempre. A lo que la mujer responde que esa es la idea, por mucho que algún día los quiten. El pequeño se refiere a los Winnie the Pooh, Nemo, ositos o vacas que los ciudadanos de Rubí han dejado junto a las velas en recuerdo de Xavi Martínez, la víctima más joven -3 años- de los trágicos atentados terroristas en Barcelona y Cambrils.

La escena se repite en la 'cansaladaria Milà Vallès', donde trabaja la tía del pequeño Xavi, mujer de la otra víctima catalana, Francisco López, de 57 años, quien paseaba junto al niño y el resto de la familia por La Rambla el 17 de agosto por la tarde. La ciudad está sumida estos días en el dolor, algo que se respira en las calles: todo el mundo habla de lo mismo entre susurros y la sensibilidad está a flor de piel. "Se me eriza el vello cuando me preguntan por ellos", dice una señora en una panadería próxima al consistorio. "No hemos querido hacer públicos detalles de la familia por respeto a las víctimas", apuntan fuentes del ayuntamiento.

La Administración local celebró el lunes un pleno extraordinario en el que se aprobó una resolución institucional que convoca a los vecinos de Rubí a una "concentración de repulsa al terrorismo y de apoyo a las víctimas" el próximo jueves 24 a las 19 h., en la plaza de Pere Aguilera. "Invitamos a la ciudadanía a participar para expresar lo que sentimos y reafirmar nuestro compromiso con lo que nos une y compartimos", sostiene el consistorio catalán.

"Rubí no cederá"

En dicha resolución, consensuada por todos los grupos municipales de Rubí, se expresa "el más enérgico rechazo y condena de la ciudad de Rubí a los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils", al tiempo que se afirma que "Rubí no cederá" y que "Rubí no tiene miedo".

"Rubí siempre comparte el dolor de las víctimas allá donde se producen este tipo de actos execrables y cobardes, pero esta vez el dolor nos toca de lleno cuando estos hechos suceden en ciudades vecinas y entre las víctimas se encuentran ciudadanos de Rubí", consta en el documento.

Libro de condolencias

Al acabar el pleno extraordinario, los concejales del Ayuntamiento de Rubí, así como el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, dejaron sus mensajes de solidaridad con las víctimas en un libro de condolencias que está a disposición de la ciudadanía a partir de este martes.

Todo ciudadano que lo desee, podrá firmar en el libro hasta el viernes, en el horario de 8:30 a 15 h. y de 16 a 20 h.