La periodista María Gómez vuelve a denunciar el acoso en el Mundial

La periodista María Gómez vuelve a denunciar el acoso machista sufrido en Moscú mientras ejerece su trabajo de periodista cubriendo el Mundial de fútbol. "Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son solo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal", tuiteó este sabádo por la tarde la reportera en su cuenta de Twitter junto al vídeo en el que se ve cómo un hombre se le echa encima para besarla mientras ésta intenta hacer una conexión.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

La reportera, que no es la primera vez que alza la voz para no normalizar la situación, ha recibido numerosas muestras de apoyo de compañeras y compañeros de profesión: "Me quedo con lo bueno: la inmensa mayoría de la gente dice basta y lo rechaza. Las personas coherentes no cree que se pueda invadir así a una persona. ¡Gracias por todos los que no sois cómplices!", ha tuiteado más tarde respondiendo a los cientos de mensajes de solidaridad.

Asco y vergüenza. El problema es que además del imbécil de turno, que no es rara avis, hay legión de estúpidos que lo consideran una simple broma. No te digo ánimo, María, porque te sobra. Y agallas para parar a estos cobardes, también — J.J.Santos (@josjaviersantos) 30 de junio de 2018

En apenas dos semanas de competición ya han circulado decenas de vídeos de cómo tanto aficionadas como periodistas están sufriendo el acoso por parte de distintas aficiones. Gómez, harta, alzó la voz por primera vez el pasado 27 de junio: "Somos trabajadoras, no floreros ni muñequitas. Somos profesionales y pedimos respeto", sentenció en un mensaje que se hizo viral.