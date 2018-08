La policía alerta contra la sextorsión en internet

La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de extorsión on line después de detectar un aumento de los casos dedicados a la sextorsión, una modalidad en la que los delincuentes extorsionan a los usuarios de internet amenazándoles con publicar fotos, vídeos o información sobre su intimidad obtenidos supuestamente cuando estos visitan páginas pornográficas.

A través de las amenazas, los responsables intentan conseguir pagos de las víctimas. Para ello, les indican haber conseguido, además, las contraseñas de sus correos electrónicos o afirman haber instalado un malware en las páginas web pornográficas visitadas.

Estos extorsionadores solicitan que los pagos se realicen en bitcoin a diferentes monederos virtuales con el fin de no difundir las supuestas contraseñas o imágenes obtenidas, debiendo abonar entre 400 y 2.900 dólares dentro de un margen de 24 horas.

La Policía Nacional remarca que se trata de una campaña de ingeniería social, ya que no existe ningún vídeo de los usuarios ni malware instalado en las páginas web, teniendo únicamente como dato de las víctimas una contraseña obtenida fraudulentamente.

Ante esta situación, la Policía aconseja no alarmarse ni considerar la amenaza como real, no realizar pagos, no contestar al correo ni entablar ningún tipo de conversación con los extorsionadores.