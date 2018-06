La Policía desarticula la banda "más activa" de estafas con 'cartas nigerianas'

La Policía Nacional ha desarticulado la organización dedicada a la estafa de las 'cartas nigerianas', "más activa y con mejor infraestructura de España", cuya cantidad defraudada asciende a más de 6 millones de euros.

El Ministerio del Interior explica en un comunicado que se trata de la tercera fase de la 'Operación Hifi' que se ha cerrado con 48 detenidos, 13 investigados en las provincias de Madrid, Barcelona, Granada, Córdoba, Valencia, Toledo y Málaga y en la que se han llevado a cabo la realización de 17 registros en los que se ha incautado gran cantidad de dinero en efectivo.

Durante esta última etapa han sido detenidos diez miembros de la organización, cinco en Madrid, cuatro en Málaga y uno en Murcia y han sido identificadas cerca de 40 víctimas de 17 nacionalidades, aunque Interior no descarta que esta cantidad pueda ascender.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia que llegó a dependencias de la Policía Nacional a través de Europol, en la que un ciudadano de origen alemán manifestaba que alguien, haciéndose pasar por un militar norteamericano, le había solicitado el cambio a euros de una gran cantidad de dinero para así poder sacarle de Afganistán.

MODUS OPERANDI

Interior ha explicado que los miembros de la organización actuaban a través de las redes sociales, estudiando sus perfiles y elaborando engaños individualizados para conseguir atraer a sus víctimas en busca de una fortuna que conseguirían por ayudar a un amigo.

Los cabecillas de la red, asentados en Nigeria, conseguían los datos de las posibles víctimas a través de la compra de listados de víctimas o ingeniería social. La argucia utilizada por los estafadores era distinta dependiendo del tipo de víctima, como haber sido agraciado con un premio en la lotería, haber resultado ser beneficiario de una herencia o algún negocio rentable.

Cuando los estafadores obtenían respuesta por parte de los potenciales estafados, se ponían en contacto con los miembros de la red asentados en España y les pasaban los datos de la víctima para que continuaran con el engaño. Éstos les solicitaban la realización de diversos pagos, en conceptos varios, como tasas aduaneras o pago de impuestos.

En el momento en el que la víctima había realizado varios pagos y comenzaba a sospechar, los estafadores le proponían venir a España para ver en persona su dinero. Si aceptaba, los miembros de la organización la recogían en el aeropuerto, la acompañaban a alguna oficina para representar una firma de documentos y les mostraban, previo pago de una cantidad en concepto de garantía, cofres llenos de billetes.

La Policía Nacional recomienda para no ser estafado por las 'cartas nigerianas' que no se respondan a los correos electrónicos en los que se solicita enviar información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, que se desconfíe si solicitan ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extraordinario, aplicar el sentido común, configurar debidamente la privacidad en sus redes sociales y ser prudente a la hora de aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen.