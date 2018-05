Prepárate para un fin de semana deportivo en Castellón

El fin de semana siempre es un buen momento para calzarse las zapatillas, ponerse el chándal y salir a practicar algo de deporte. Además, un muy amplio número de actividades deportivas -partidos de fútbol, de baloncesto, torneos…- tienen lugar los viernes, sábados y domingos, para que así la gente pueda asistir como público.

Desde Mediterráneo somos defensores de la importancia que tiene dar visibilidad a las actividades deportivas más allá de los partidos de fútbol de los equipos más grandes y populares, así como de tratar de mantener un estilo de vida saludable. Por eso, te proponemos algunos planes que tendrán lugar este fin de semana en diferentes puntos de la provincia de Castellón, para que disfrutes de asistir a algunos eventos deportivos o, incluso, de participar en ellos. ¿Te animas?

UN VIERNES DE GRANDES EVENTOS

Empieza el fin de semana y con él el merecido descanso. Si lo que te apetece es pasar un rato con tus amistades o familiares de distracción y disfrutar de un bonito ambiente deportivo no puedes perderte el partido del TAU Castelló, que necesita el apoyo de toda la afición castellonense para lograr la victoria y continuar su lucha en el play-off de ascenso a la ACB. Si todavía no tienes tus entradas, no te preocupes, pues en las taquillas del Ciutat se podrán comprar a partir del 19:30. El partido dará comienzo algo más de una hora más tarde, las 20:45 horas.

Por otro lado, ¿aún no te has enterado que este fin de semana se celebra el Campeonato Mundial de Trail en Castellón? Pues sí, lo que lees. Para aquellas personas a quienes les apasione el mundo del running, en la Plaza de las Aulas estará abierta una Feria del corredor desde las 11:00 hasta las 21:00 horas. Como a las 00:00 dará comienzo la Penyagolosa Trails HG CSP, a las 23:00 se revisarán los dorsales en la Plaza de las Aulas de las personas que participan. ¡Qué empiece la acción!

Fuente: Mediterráneo

SÁBADO DE EXHIBICIONES, TORNEOS Y RALLYE

Aunque el Penyagolosa Trails continúa (no olvides que lo puedes seguir en directo desde su web, además de consultar la programación) durante todo el fin de semana, para este sábado te proponemos además otras alternativas.

Los amantes del tenis también encontrarán aquí una propuesta para ellos: el sábado a las 10h empieza en playa del Pinar del Grao de Castellón un torneo de tenis playa organizado por Castellón Arena como parte del circuito autonómico de la comunidad valenciana. Si lo que querías era participar, sentimos darte la mala noticia de que el proceso de inscripción está cerrado desde el día 9. Sin embargo, siempre puedes pasar por allí y disfrutar del torneo como espectador.

En Vila-real, además, se celebra exhibición de las artes de defensa personal Taekwondo y Hapkido, con motivo de las festividades de Sant Pasqual, organizado por el Gimnasio Chang Mu. Si como persona espectadora te gustan estas modalidades deportivas, tienes una cita en el Pabellón Bancaja a las 16:00 horas (sabemos que tener que prescindir de la siesta cuesta, pero seguro que merecerá la pena). Por otro lado, en la misma localidad tendrá también lugar una exhibición de capoeira por parte de la Asociación ACAHD Grupo Capoeira Brasil, a las 17:30 en la calle Bayarri. También como acto de esta misma agenda de fiestas, se celebra el campeonato autonómico de base de gimnasia artística -organizado por el Club Gimnástica Vila-real- en el Pabellón Sebastián Mora a las 9:00, que durará hasta el mediodía.

Fuente: Perfil de Facebook de la Asociación ACAHD

¡Pero ahí no acaba todo! El sábado, hay partido de balonmano femenino en el Pabellón Polideportivo Grapa a las 18:30. La División de Honor Femenina del BM Castellón se enfrenta al Muchoticket de Ibiza, en una tesitura en la que se juega su permanencia.

También este sábado podrás ver el XX Rallye Costa Azahar Classics, la competición de clásicos de carreras más importante de la comunitat, a la que se han inscrito más de 80 vehículos. El evento, al igual que en ediciones anteriores, arrancará a las ocho y media de la mañana en la Marina Port Castelló, y finalizará en el mismo lugar a las siete y cuarto de la tarde, tras disputar los siete tramos de la carrera. Puedes ampliar información aquí.

Fuente: RCAClassic.es

REMATA LA JUGADA EL DOMINGO

El domingo tampoco podrás parar quieto, pues tenemos varios planes que proponerte. El primero es el MTB Festival Alto Mijares, al que podrás asistir como público (las inscripciones están cerradas) si te gustan las competiciones de Mountain Bike. El domingo es un buen momento para acercarte, aunque estará funcionando a lo largo de todo el fin de semana. En este enlace puedes consultar toda la información relativa a este festival de Montanejos.

Fuente: MTBFestival.es

Por otro lado, puedes dejarte pasar por el triatlón HALF olímpico de Oropesa, en el que 145 personas competirán durante la mañana del domingo. En este enlace puedes consultar los horarios y trayectos para cada una de las partes de la competición, por si te pica la curiosidad.

Fuente: Perfil de Facebook de Publicom Sport Events

Y SI ERES MÁS DE PRACTICARLO QUE DE VERLO…

Si eso de quedarte parado mirando no es lo tuyo, también tenemos algunas propuestas que seguro que te interesan. ¡Échales un vistazo!

Una buena opción, si te apetece hacer algo de deporte con amigos, ensuciarte y pasarlo en grande, es la de ir a la Colors Race Castellón. En este evento, la que música, el running y un montón de polvos de colores serán los aliados para que paséis una tarde inolvidable. La inscripción tiene un precio de 15 euros, y al finalizar los 5km de trayecto de la carrera habrá un espectáculo musical con comida en el que se hará una enorme batalla de polvos de colores. Tendrás que estar en el Recinte de Fires y Mercats este domingo a las 10, una hora antes de que empiece la carrera.

Fuente: Perfil de Facebook de Colors RACE Castellón

Además, a lo largo de diferentes puntos de la provincia tienen lugar varias marchas o actividades de senderismo que pueden llamar tu atención. En Vila-real, por ejemplo, el domingo tendrá lugar la I Marcha Saludable Familiar, cuyos beneficios (la inscripción cuesta solo un euro) se donarán a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Aspanion. En este caso, el recorrido está especialmente pensado para ser realizado en familia, y va desde la plaza del Llaurador hasta la ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Otra opción es la ruta de senderismo por la sierra de Espadán que empieza en Onda, también el domingo, a las 8h y que recorre algo menos de 18 kilómetros de trayecto. Puedes inscribirte en el patronato de deportes (C/ Columbretes 22) pero date prisa, ¡hoy acaba el plazo!

Fuente: Mediterráneo

Por último, te sugerimos que te pases por la Piscina Municipal de Benicàssim de 10 a 14:00. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón ha organizado el evento ‘Banya’t per l’esclerosi multiple’ para recoger fondos para luchar contra esa enfermedad. Porque pasar un buen rato y apoyar una buena causa no tienen por qué ir separados.