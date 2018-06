Primer paso hacia los permisos parentales iguales e intransferibles

El Congreso aprobará previsiblemente este martes que la ley de Unidos Podemos que propone permisos de paternidad y maternidad iguales, intrasferibles y remunerados al 100%. Se trata de una proposición de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy vetó dos veces por suponer un aumento de presupuesto, pero Pedro Sánchez levantó el impedimiento al llegar al poder y Podemos ha decidido llevar la iniciativa al pleno como una de sus primeras iniciativas en la nueva etapa. Pablo Iglesias preguntó además al presidente sobre el asunto en la pasada sesión de control y Sánchez se comprometió en su respuesta a trabajar por la ampliación de los permisos, que estos sean "intrasferibles" y tengan una "remuneración adecuada".

Podemos ha llevado a la Cámara baja las exigencias de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), que desde hace años lleva trabajando para ampliar los permisos de paternidad. La propuesta reclama ampliar hasta las 16 semanas la baja laboral para el segundo progenitor, sea hombre o mujer, para equipararlo al de la madre. Además, dispone que sea un "derecho individual" y por tanto este tiempo no pueda ser transferido a la madre, para que no sean ellas las que sigan cargando con la carga del cuidado de los hijos. Por último, el partido morado impulsa que los permisos no tengan que ser simultáneos, de forma que el padre o segundo progenitor se puedan turnar, ampliando así el tiempo en el que niño está al cuidado de sus progenitores.

Todos los partidos apoyarán la iniciativa, según han anunciado en la tribuna, incluido el PP, partido que ha recordado que durante su etapa en el Gobierno se amplió la baja del padre, porque los conservadores están convendidos de que la "plena equiparación de los permisos, de forma progresiva, es una herramienta óptima para la igualdad en el empleo y para fomentar la natalidad".