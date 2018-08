Pros y contras de la terna española para competir por un Oscar

'Campeones', de Javier Fesser



A favor



Su combinación entre comedia, drama, costumbrismo y personajes entrañables resulta irresistible. Además, lanza un mensaje de superación a través del esfuerzo y del compañerismo y reivindica la integración frente a la diferencia y la exclusión. Es una película llena de valores, plagada de buenos sentimientos. Su mensaje es, en ese sentido, universal.

En contra



Que haya sido una película taquillera y un fenómeno localista no es su principal desventaja. No son muchas las comedias que se presentan en esta categoría y su recepción crítica en nuestro país fue bastante tibia y un tanto condescendiente. Seguramente no juegue a su favor su tendencia al subrayado y a la manipulación emocional.

'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño



A favor



Tiene la virtud de adentrarnos en un universo único en el que laten la poesía visual y la mitología vasca. Parece un cuento, pero también es una película de aventuras y se adentra en la historia desde una perspectiva muy particular. Además, es una película que tiene corazón y termina siendo una emocionante reflexión en torno a la dignidad humana.

En contra



Tiene un ritmo un tanto lánguido y monótono y puede resultar demasiado fría y hermética, algo que ya se le reprochó a ‘Loreak’ en su momento. Ese hermetismo también tendría que ver con la cantidad de símbolos y metáforas que contiene la película, que podrían no ser del todo asimilados por el público extranjero.

'Todos lo saben', de Asghar Farhadi



A favor



Asghar Farhadi, Penélope Cruz y Javier Bardem: tres personalidades (que ya han ganado la estatuilla) unidos en un proyecto tan atípico como al mismo tiempo fascinante: ¿puede un iraní adentrarse en la idiosincrasia española? La película se encargó de inaugurar el pasado Festival de Cannes, así que es internacionalmente conocida.

En contra



No se trata precisamente de la mejor película de su director y acaso eso pueda perjudicarlo unido al hecho de que haya ganado dos Oscars en muy poco espacio de tiempo. Tampoco el proyecto que rodó en Francia, ‘El pasado’, alcanzó la misma repercusión que sus dramas ambientados en la sociedad iraní, donde demuestra un mayor grado de agudeza.