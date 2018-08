Ramoncín: "Franco, 40 años después de su muerte, sigue presente. El hijo de la gran puta sigue ahí"

José Ramon Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, cumple este 2018 sus 40 años de carrera musical desde que sacó en 1978 su primer disco Ponte las gafas. A partir de entonces, el nombre de Ramoncín siempre ha ido asociado a la polémica y la provocación, como en su recordado debut en TVE cantando "marica de terciopelo" en plena Transición, su pasado como tertuliano o el juicio que tuvo que afrontar con la SGAE -y del que fue absuelto-.

Una polémica que lo ha envuelto tanto encima como fuera de los escenarios, por sus letras y también por sus declaraciones. Nunca ha abandonado su actitud crítica y controvertida, y lo ha demostrado una vez más.

"Dinamitaría" el Valle de los Caídos

En una entrevista publicada este martes en ElMundo, el cantante de rock ha espetado que "el español medio es una persona desinformada, con poco interés por la cultura" y que "vive insertado en un franquismo sociológico", motivo por el cual, ha añadido que "Franco, 40 años después de su muerte, sigue presente. El hijo de la gran puta sigue ahí. Los hay que van al Valle de los Caídos a hacer el ridículo". Y esto solo al ser preguntado por la naturaleza de la sociedad española.

También se ha hecho referencia al Valle de los Caídos, a lo que Ramoncín ha expresado que "le pondría dinamita" ya que "es el único lugar donde el asesino está enterrado con los que asesinó", ha concluido.

Concert per la Llibertat

Respecto a su participación en el Concert per la Llibertat del 2013 en el Camp Nou, el cantante ha explicado que ahora no volvería a cantar. "Pensaba que ellos querían defender el derecho a decidir", y ha manifestado su asombro porque "a muchos no les gustó su presencia hablando en castellano".

Aun así, ha manifestado que "hay que preguntarle a los catalanes qué es lo que quieren, con libertad". Asimismo, ha mostrado su rechazo al encarcelamiento de los políticos catalanes. "En Catalunya hay unos señores en la cárcel que no deberían estar", y ha añadido que "lo mismo nos da un 'conseller' que un rapero".

Actualidad política

Tampoco se ha guardado su opinión política y ha afirmado que "le gusta Pedro Sánchez", aunque dice que "siempre ha dado a diestro y siniestro", por lo cual es mejor no encasillarle. A su vez, también ha hablado sobre el monarca emérito: "Tengo la mejor anécdota del rey Juan Carlos. Pero no se puede contar porque hay implicada una mujer, claro, cómo no...".