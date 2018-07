Los representantes del taxi dicen que lo ofrecido por Fomento es insuficiente

Representantes del sector del taxi y del Ministerio del Fomento han comenzado sobre las 15.00 horas un receso en la reunión que mantienen desde el mediodía, según han indicado dirigentes de los taxistas, que consideran que lo ofrecido hasta el momento es insuficiente para desconvocar la huelga.

Miembros de las asociaciones de taxistas han señalado que el receso ha sido pedido por los representantes de Fomento, encabezados por el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

Tanto el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, como el presidente de la Confederación Valenciana de Autónomos del Taxi, perteneciente a la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Fernando del Molino, han destacado que desde Fomento defiendan que se cumpla la proporción de una licencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 taxis.

Álvarez ha dicho que las "sensaciones son buenas", pero ellos no pueden volver a las calles, donde en Barcelona hay taxistas acampados desde hace jornadas en la Gran Vía o en Madrid donde una caravana de taxis corta desde antes de la reunión el céntrico Paseo de la Castellana en ambos sentidos a la altura del ministerio, diciendo que "nos lo van a arreglar".

Del Molino ha coincidido en que una declaración como la que se compromete hacer Fomento no es suficiente y consideran que el próximo viernes debería aprobarse el real decreto ley que demandan.

Ha destacado que es un avance que el Ministerio de Fomento reconozca que se está cometiendo una "injusticia" con el sector del taxi y ha señalado que los representantes de este departamento les han dicho que quieren hacer un marco "estable y amplio" para que puedan convivir el taxi y los VTC.

No obstante, ha considerado que no es posible que, con sólo esta declaración de intenciones, "el sector se tranquilice" y para ello afirma que debe ponerse "algo más sobre la mesa".

Por su parte, Alberto Álvarez, ha señalado que la actual normativa está llena de "vacíos legales" y por eso, puede haber sentencias que den la razón a los que obtuvieron licencias VTC con anterioridad al decreto ahora en vigor y otras que reconozcan que sólo debe haber una de VTC por cada 30 vehículos, como se reguló después de esas concesiones.

Ha defendido la capacidad que tiene que tener un ayuntamiento que "le meten 4.000 vehículos" en sus calles a regular sobre las VTC y ha dicho que los consistorios tienen que poder regular sobre estas cuestiones, como ha hecho el Área Metropolitana de Barcelona (AMC), al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ha suspendido cautelarmente su reglamento.

Álvarez ha señalado que uno de los principales problemas en este momento es que las competencias para conceder VTC están delegadas a las comunidades autónomas, pero no transferidas, que es lo que pide el sector del taxi.

Ha añadido que, de no proceder a esos cambios normativos, el paro continuará "porque sólo con voluntad política no nos vale" y ha añadido que, aunque Fomento ha dicho que se va a poner a trabajar para que se cumpla la relación una licencia VTC por cada 30 taxis, sin fechas para ello "no se va a levantar el paro".