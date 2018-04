Segundo accidente mortal de un Tesla en piloto automático

Un Model X, vehículo de Tesla que el pasado 23 de marzo chocó contra una barrera en Mountain View (California) tenía activado el sistema automático, según confirmó la compañía en un comunicado. Se trata pues del segundo accidente mortal que se produce bajo esta modalidad de conducción semiautónoma, después del incidente acaecido en julio del año 2016.

NO REACCIONÓ // La empresa afirmó en la nota que los registros del vehículo accidentado mostraban que el sistema había emitido advertencias antes del choque para que el usuario pusiese sus manos en el volante, pero que el conductor no había tomado ninguna medida antes del choque.

«El conductor tuvo aproximadamente cinco segundos y 150 metros de visión sin obstrucciones de la tanca de hormigón antes del impacto, pero los registros del vehículo muestran que no se tomó ninguna medida», arguye la compañía. El comunicado, eso sí, no especifica por qué el sistema de pilotaje automático no detectó el divisor de hormigón.

INGENIERO DE APPLE // El accidente mortal involucró a otros dos automóviles. El conductor del Tesla, Walter Huang, de 38 años e ingeniero de Apple, murió en el hospital poco después del accidente. Hay abierta una investigación.

En el primer accidente registrado, protagonizado por un Tesla S, ni el conductor del vehículo --un antiguo Navy Seal-- ni el sistema de conducción detectaron la entrada de un camión en la vía y los frenos no se activaron.