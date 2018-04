Seis ideas para entretener a los 'peques' este fin de semana en la provincia de Castellón

¿Se te acaban las ideas para entretener a tus hijos? ¿Quieres pasar tiempo con ellos pero no se te ocurre ningún plan original que creas que les pueda gustar? Hoy te proponemos seis actividades que puedes hacer con tus 'peques' este fin de semana, tanto en Castellón capital como en algunos pueblos. Algunos de los planes que te sugerimos son para niños, mientras que otros se pueden disfrutar en familia. ¡Te ayudamos a preparar el 'finde' perfecto con los reyes de la casa!

SÁBADO

CIENCIA PARA LOS MÁS CURIOSOS: "CAMBIO CLIMÁTICO", EN EL PLANETARIO

¿Por qué pasa esto? Y, ¿por qué pasa aquello? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Seguro que estas preguntas te son más familiares de lo que te gustaría. Si tus hijos son curiosos y les interesa la ciencia, te proponemos la actividad perfecta para que disfrutéis juntos este sábado. Además, tal vez de esta manera puedan resolver algunas de esos millones de preguntas que pasan cada minuto por su cabeza (o, lo que es peor, ¡te plantean a ti!).

El Planetario de Castellón propone una sesión para las familias totalmente gratuita para concienciar sobre las consecuencias que provoca el cambio climático desde el punto de vista científico. Eso sí, hay que ir con tiempo, pues puede completarse el aforo, ya que es limitado. Así que ya sabéis: hay que estar allí unos minutos antes de de las 17:00 para asegurarse una plaza.

A PRUEBA DE SALTIMBANQUIS: ACROBACIAS EN FAMILIA

Zona 3 es una sala de Castellón en la que que todas las artes y las nuevas tecnologías tienen cabida. En esta ocasión, la actividad que nos proponen es un curso de acrobacias en familia en el que pueden participar niños, jóvenes y adultos.

Como requisito, hay que realizar una inscripción previa para optar a una plaza. El precio por participante es de 5€, y la actividad está planteada para que se trabajen en equipo acrobacias fáciles, que pueden ser ejecutadas de manera sencilla. El taller empezará a las 17:30 de este sábado. Que no se te olvide lo más básico: ¡ponte ropa cómoda! Desde este enlace puedes acceder a la página web donde realizar la inscripción.

COCINA Y DIVERSIÓN SE FUSIONAN EN "DIVERCUINA DE LA TERRETA"

Si los pequeños de la casa son unos chefs en potencia, les gusta la cocina y siempre te dejan la cocina 'patas arriba', esta es vuestra actividad en familia. Educachef, con el apoyo de la concejalía de consumo del Ayuntamiento, propone esta actividad para que los niños se familiaricen con los productos de cercanía y conozcan el etiquetado de los productos alimenticios a través un educativo y entretenido taller.

La actividad está dirigida a niños entre los 6 y 11 años, período en el que se desarrolla el gusto por los alimentos. Además, es gratuita y se lleva a cabo este sábado en la Plaza de la Pescadería de Castellón en dos turnos diferente: de 10 a 11:45 y de 12 a 13:45. Aquí puedes encontrar el formulario de inscripción. ¡Que la diversión os pille 'con las manos en la masa'!

DOMINGO

DISFRUTA APRENDIENDO HISTORIA: VISITA TEATRALIZADA AL CASTILLO DE ONDA

Por el contrario, si lo que os gusta son las excursiones y visitas a monumentos, esta actividad es la idónea para vosotros. Onda propone a sus vecinos y visitantes realizar un recorrido por su Castillo guiado por personajes históricos.

Si todavía no habéis visitado esta localidad, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, pues es una actividad gratuita. El itinerario de la visita comienza en el Castillo de Onda y finaliza en el centro histórico. Si queréis disfrutar de esta actividad en familia no olvidéis acceder a este enlace, en el que se explica qué hay que hacer para inscribirse. ¡Y no tardes demasiado! El número de plazas está limitado a 35 personas.

¡PREPARA LAS PALOMITAS! CINE INFANTIL EN VALENCIANO CON HERMANO OSO

Si no eres capaz de despegar a tus pequeños de la pantalla, esta actividad es para ti. De la mano de Castellón Kids, cada domingo se proyecta de 17:00 a 19:00 una película de animación infantil en valenciano en la Casa Popular de Castellón. La iniciativa busca aproximar a las futuras generaciones a valores como el feminismo, la tolerancia y el apoyo mutuo a través de los contenidos de la gran pantalla. Esta semana le toca el turno a Hermano Oso, película producida por Walt Disney Pictures en el año 2003 que, ese mismo año, fue una de las nominadas al Óscar a mejor película de animación. Además, ni siquiera tendrás que preocuparte por prepararles algo de comer porque allí mismo podrán disfrutar de una rica merienda que, además, también es apta para veganos.

VISITA AL PARC DEL TRENET DEL FERROCARRIL DE FARJA DE BENICÀSSIM

Si la mañana de domingo te ha pillado un poco desprevenido o desprevenida y no sabes qué plan organizar con tus hijos, una buena opción es ir al al Parc del Trenet de Benicàssim. Los más pequeños lo pasarán fenomenal montando en los trenes y locomotoras en miniatura de la Asociación Ferrocarril de Farja. De vapor vivo, térmicas o eléctricas… ¡un viaje de ocho minutos en el que hay muchas opciones para disfrutar y aprender!

Aunque el horario es algo reducido, ya que hasta julio solo abre los domingos de 10 a 12:45 y algunos festivos, seguro que lo pasaréis en grande, ya que además podréis visitar las instalaciones, observar el encendido de las calderas o contemplar las maniobras que realizan estos ferrocarriles a escala, todo completamente gratis (aunque aceptan donaciones que sirven para mantenimiento del propio parque). En la misma plaza, además, hay bancos y columpios en los que los niños y niñas pueden jugar cuando acabe el horario de circulación de estos pequeños trenes.