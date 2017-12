Shakira reanudará su gira tras suspenderla por enfermedad

La artista colombiana Shakira reanudará en el 2018 su gira 'El Dorado World Tour' tras suspenderla debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Así, finalmente, la cantante actuará los días 30 de junio en Bilbao, 1 de julio en A Coruña, 3 de julio en Madrid y dos días consecutivos en Barcelona, el 6 y 7 de julio.

Según ha señalado este miércoles en una nota Live Nation, la promotora de la artista en España, las entradas adquiridas previamente para los conciertos inicialmente previstos los días 17 de noviembre en Bilbao, 19 de noviembre en Madrid, 23 de noviembre en A Coruña y 25 y 26 de noviembre en Barcelona, serán válidas para las nuevas fechas. En caso de no poder asistir, desde este miércoles y hasta el próximo 17 de enero se podrá devolver las entradas a través de los puntos de venta oficiales en los que fueron adquiridas. Según la promotora de la artista, "han sido momentos difíciles para Shakira pero está en camino de recuperar su voz por completo".

La misma nota apunta que los médicos han determinado que la cantante colombiana necesita trabajar en los próximos meses en la recuperación de sus cuerdas vocales con el fin de que estén en buenas condiciones para la gira. Según la promotora, la artista está "decepcionada" por no poder presentarse en enero "como estaba programado", pero se siente "contenta" de poder volver a los escenarios en verano. Además, está "agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo" mostrados por sus seguidores. La propia artista también ha querido mandar un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales, a quienes les ha agradecido "todo el amor y apoyo incondicional que me han ofrecido estas últimas semanas". La artista colombiana explica que "conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero", pero que "he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar".

A continuación, el mensaje completo de Shakira a sus fans:

"A mis queridos fans y amigos,

Les escribo una vez más para agradecerles todo el amor y el apoyo incondicional que me han ofrecido estas últimas semanas, haciéndome sentir que mi voz tiene un verdadero propósito, y que no es solo mía sino de todos ustedes.

He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos.

Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en Enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que ésta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar.

Siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos y les agradezco el haber sido tan pacientes mientras tomábamos las decisiones necesarias para determinar el mejor plan de acción junto a mis médicos.

Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en Junio del 2018 con mi gira El Dorado en Europa, Estados Unidos, y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas.

Me siento muy orgullosa de este show; creo que es mi mejor hasta la fecha, con el repertorio más extenso y emotivo de mi carrera, lleno de momentos emocionantes tanto de música como de baile, y me encuentro con muchísimas ganas de que Junio ya esté aquí!

Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes!

Con mucho cariño,

Shakira"