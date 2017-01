Solo uno de cada diez españoles mayor de 18 años estudia inglés

Solo uno de cada diez españoles mayor de 18 años estudia en la actualidad algún idioma extranjero, a pesar de que casi el 95% de ellos admite que conocer otra lengua tiene mucha o bastante importancia. Son datos del Barómetro de diciembre del CIS -publicado ayer-, basados en 2.466 entrevistas realizadas a mayores de edad de ambos sexos. El 87,4% de los encuestados ha respondido que no a la pregunta de si está aprendiendo ahora algún idioma extranjero y, del 11,4% que ha respondido que sí, la mayoría (77,9%) está estudiando inglés, lengua seguida por el francés (11%) y el alemán (7,8%).

El motivo principal por el que los españoles estudian una lengua extranjera es porque creen que lo necesitan para su trabajo (61,2%) mientras que un 26,3% lo hacen porque les gusta aprender idiomas. Sin embargo, entre los que aseguran que hablan algún idioma, solo el 19,4% afirma no tener ninguna dificultad para mantener una conversación informal en inglés (19,3% en francés) y únicamente el 28,4% (27,3% en francés) dice que puede realizar compras, preguntar una dirección o consumir algo en un bar o restaurante.

La encuesta pone de relieve que un 59,8% de los españoles no habla ni escribe ni lee el inglés y un 78% tampoco en francés. A pesar de ello, casi un 70% asegura no haberse sentido perjudicado a lo largo de su vida por no hablar un idioma extranjero.