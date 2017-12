"Soy Carlos y estoy en la cárcel por matar a mi amigo"

Carlos tiene 30 años y lleva más de dos en la cárcel por haberse puesto al volante ebrio y sufrir un accidente en el que perdió la vida su amigo y casi mató a otras dos personas. Desde la prisión de Murcia, conciencia en un vídeo a los jóvenes para que no arriesguen su seguridad y la de los demás. "El alcohol me hizo que fuera más deprisa de lo normal. Me salí en una curva y me di contra otro coche de frente. Maté a mi amigo, dejé a una persona gravemente herida en el hospital, casi pierdo una pierna, perdí el trabajo, mi mujer…", dice en el vídeo

Así se presenta Carlos en el vídeo que la Fundación Abertis ha incluido en su campaña #SumatuLuz y que en la madrugada del sábado al domingo, a las 2.30 horas, cuando los jóvenes se divertían en las discotecas Cocoa de Mataró (Barcelona) y Ghetto de Las Rozas (Madrid), se proyectó una vez apagadas las luces de las dos salas de fiestas.

"Piensas que controlas, que solo son un par de copas, pero te puede pasar a ti". "No quiero cortarte el rollo -les dice a los jóvenes a través de la pantalla-, pero "si esto sirve para salvar tu vida o las de otras personas, habrá merecido la pena".

El vídeo fue presentado este martes por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Fundación Abertis, Sergi Loughney, y se difundirá en las redes sociales para que también otras salas de fiestas puedan recogerlo y proyectarlo como hicieron las dos discotecas citadas.