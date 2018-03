Stephen Hawking, casi un astro pop

La popularidad de Stephen Hawking trascendió los límites de la ciencia y se convirtió en una figura de la cultura popular. Sus obras se han abordado en numerosos documentales y su vida se ha llevado magistralmente a la pantalla: en la pequeña, en la TV movie de la BBC que dirigió en el año 2004 Peter Moffat e interpretó Benedict Cumberbatch; y en la grande, en la deliciosa La teoría del todo, por la que Eddie Redmayne logró el Oscar en el 2014.

Pero Stephen Hawking también ha sido protagonista en series como Los Simpson, Futurama o The Big Bang Theory. Además, tuvo una incursión en el mundo de la publicidad, con un espot de Jaguar, y hasta inspiró dos canciones de Pink Floyd: Keep Talking, del disco Division Bell y Talkin’ Hawkin’, de The Endless River.

En 1999 Hawking fue el actor invitado del episodio Salvaron el cerebro de Lisa, de la décima temporada de Los Simpson. El físico aparece cuando un grupo de personajes intentan hacerse con el pueblo de Springfield. «No sé qué me decepciona más: mi fallido intento por formular la teoría del campo unificado... o ustedes», dice su versión amarilla. Fue solo una de las decenas de veces que apareció en la serie de Matt Groening, de la que Hawking era fan confeso: «Lo mejor de la televisión norteamericana».

En 1993 apareció como holograma en Star Trek, jugando al póquer con Einstein y Newton, y en el 2012 fue la estrella de uno de los capítulos más vistos de The Big Bang Theory.