Un supermercado holandés, pionero en tener un pasillo libre de plásticos

Los seres humanos consumimos 1,9 millones de botellas de plástico al día. Pero no solo el agua se expende en este material. Casi todo lo que compramos en el súper viene forrado en este derivado del petróleo. De hecho, tres cuartas partes de la basura que generamos son plásticos, que solo tardan unos mil años en descomponerse. Una amenaza para la naturaleza con cifras tan alarmantes como que en las playas españolas bañadas por el Mediterráneo, el 72% de las basuras recogidas son plásticos. Por eso, cada vez son más importantes iniciativas como las de la cadena de supermercados holandeses Ekoplaza, que acaba de inaugurar en una de sus tiendas en Ámsterdam el primer pasillo de productos libres de plástico.

Los clientes podrán elegir entre casi 700 productos (carnes, vegetales, cereales, lácteos, salsas, chocolates y frutas) que en lugar de un envoltorio plastificado usan biomateriales compostables que ofrecen una alternativa ecológica al embalaje tradicional. El director ejecutivo de Ekoplaza, Erik Does, ha explicado que se trata de "un paso importante hacie un futuro más prometedor para la comida y la bebida". Además, asegura, estos productos eco no serán más caros que el resto.

Expansión de la idea

Se trata solo del principio, pues Ekoplaza piensa expandir su iniciativa a cada una de las 74 tiendas de la cadena. Y confía que la idea cuaje más allá de Holanda. Estos pasillos plastic free "son un banco de pruebas para nuevos materiales biológicos innovadores compostables, así como para materiales tradicionales como el vídrio, el metal o el cartón", según el comunicado de la empresa. El próximo supermercado con un pasillo totalmente ecológico de la cadena será el de La Haya, que debutará el próximo junio.

Hay otras cadenas interesadas en la iniciativa, como la británica Iceland, que a principios de este mes anunció que un plazo máximo de cinco años eliminaría los envases de plástico de todos sus productos, con el objetivo de reducir la contaminación. En su caso, el plástico sería sustituido por papel.

