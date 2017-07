Un trabajador del aeropuerto pega un puñetazo a un pasajero con un bebé en brazos

Aeropuerto de Niza (Francia), madrugada del domingo. Un hombre con su hijo en brazos pide explicaciones a un trabajador del aeropuerto tras más de 11 horas de retraso en su vuelo a Londres. El operario, incapaz de dar respuesta a las quejas del usuario, le responde con un puñetazo, según demuestra una foto colgada en Twitter por otra persona que también esperaba para subir al vuelo y que recoge la CNN.

La víctima de la agresión estaba pendiente del vuelo 2122 de EasyJet con destino a Luton, un aeropuerto a las afueras de Londres (Reino Unido). Fue el marido de la fotógrafa el que dejó constancia del puñetazo y el que, según explica ella misma a la CNN, contuvo al trabajador del aeropuerto para que el incidente no fuera a mayores. EasyJet se ha desmarcado rápidamente del incidente y ha aclarado en su cuenta de Twitter que el agresor no trabaja para la compañía.

We are taking this up with Nice Airport & their special assistance provider Samsic who we understand this person works for. 2/2