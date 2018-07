El uso del móvil afecta a las notas

Móviles, tabletas y ordenadores pueden ser los mayores aliados o los mayores enemigos en la universidad. Con ellos entre las manos, tan fácil es tomar apuntes como perderse por la red en busca de un pasatiempo. Una elección que a largo plazo puede acabar afectando no tan solo a lo que aprendes, sino a lo que retienes en tu memoria. Así lo subraya un nuevo estudio publicado en la revista Educational Psychology, la primera investigación realizada en una clase real que muestra una relación causal entre la distracción de un dispositivo y el rendimiento académico en un examen.

Para este estudio, los investigadores analizaron el comportamiento de hasta 118 estudiantes de Psicología de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos) a lo largo de todo un curso. En la mitad de las clases del grado, los estudiantes podían asistir con dispositivos electrónicos como portátiles, teléfonos móviles o tabletas, mientras que en la otra mitad de las lecciones impartidas, su uso quedaba categóricamente prohibido.

Interferencias

Posteriormente, los investigadores preguntaron a los estudiantes si cuando habían tenido acceso a los diferentes dispositivos electrónicos habían realizado, en un momento u otro de la clase, una actividad no relacionada con los fines académicos. Es decir, si el uso de estos dispositivos electrónicos había interferido con su atención a las conferencias magistrales.

Las clases eran impartidas por el mismo docente cada martes y jueves durante 80 minutos. Un día con dispositivos móviles permitidos y el otro no. Tras cada sesión, un breve test. Y a final de curso, el examen final. De ahí la comparación de efectos a corto y largo plazo de estas distracciones electrónicas sobre el rendimiento de los estudiantes.

Cuando el uso de dispositivos electrónicos estaba permitido, los estudiantes confesaron «compaginar» su atención a las clases con actividades como enviar mensajes de texto, navegar por redes sociales, ver una película, jugar o comprar on line, entre otras. Unas distracciones que, sin embargo, no impedían prestar atención a lo que explicaba el profesor. Así lo demostraron las buenas notas obtenidas en los tests realizados después de las clases, en los que no hubo demasiada diferencia entre aquellos que habían estado con y sin dispositivos electrónicos.

Efectos en diferido

En cambio, en el momento del examen de final de curso, cuando los estudiantes debían demostrar dotes de aprendizaje a largo plazo, aquellos que se habían distraído durante las clases acabaron con medio punto menos.

Es por ello que, según apunta esta investigación, «dividir la atención entre un dispositivo electrónico y una conferencia en el aula no reduce la comprensión de la misma, pero sí reduce la retención a largo plazo». Unos resultados que explicarían por qué aquellos que tienen tendencia a distraerse durante las clases pueden mantenerse en la media en la evaluación continua y bajar su rendimiento a final de curso.

«Este hallazgo demuestra por primera vez que el efecto principal de la atención dividida en el aula no es algo inmediato de la selección o el cambio en la comprensión, sino una causa a largo plazo de la atención dividida en la retención», apunta, asimismo, el estudio.

Peor rendimiento

Por otro lado, el citado informe concluye que posiblemente la dinámica reflejada en las clases pueda acabar yendo más allá del aula. Es decir, que aquellos que no son capaces de centrar su atención en las conferencias magistrales durante las horas lectivas probablemente tengan las mismas dificultades para concentrarse incluso fuera de las paredes universitarias.

Según explica el profesor Arnold Glass, autor principal del estudio, «estos hallazgos deben alertar a los muchos estudiantes e instructores dedicados de que la atención dividida tiene un efecto insidioso que está perjudicando el rendimiento de su test y la calificación final».