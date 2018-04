El Vaticano abre un curso de exorcismo por teléfono

Desde este lunes, más de 200 católicos, muchos de ellos sacerdotes, asisten en Roma a un curso de una semana de duración en el que aprenderán cómo expulsar demonios que hayan tomado posesión de alguna persona, labor que puede cumplirse incluso por teléfono móvil.

Las clases incluyen materias dispares: desde "artesanía en África" hasta "cómo diferenciar entre posesión demoniaca y enfermedad mental", además de una guía "paso a paso" para expulsar demonios. El curso fue ofrecido en momentos en que se ha disparado la demanda de exorcismos.

