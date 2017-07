Cada vez es más difícil salir de la pobreza

"Los indicadores que se utilizan para medir la pobreza severa ya no sirven para reflejar la realidad en toda su crudeza y en toda su extensión. El sistema de protección está obsoleto y las prestaciones para evitar las penurias provocadas por la crisis no acaban de solucionar el problema”, ha afirmado este miércoles en Barcelona Teresa Crespo, presidenta de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), en la presentación del informe 'La crisis no se acaba, la pobreza es crónica"

Sira Vilardell, directora de la fundación Surt, ha sentenciado: "Cada vez es más difícil dejar de ser pobre, salir del círculo de la exclusión". Para Crespo "se han cronificado niveles altísimos de desigualdades, pobreza y exclusión".Los baremos para cuantificar la exclusión se han quedado desfasados y hay que revisarlos para adecuarlos a las nuevas situaciones. Hay personas, según el estudio, que pese a consumir carne de manera regular –hay hamburguesas y salchichas por un módico euro— tener televisión, coche o teléfono “viven en condiciones muy difíciles”.

REPARTO DE LA RIQUEZA

A este desalentador panorama hay que añadir otro dato: “La idea que tener trabajo evita la pobreza se demuestra cada año más falsa porque hay un volumen creciente de personas que pese a trabajar, continúan empobrecidas”, revela el informe. La tasa de riesgo de pobreza en el trabajo ha pasado del 8,6% en el 2008 al 12% en el 2016. La mejora de las cifras macroeconómicas no la percibe el conjunto de la población porque, según Crespo, “tenemos una sociedad que genera riqueza, pero no la reparte equitativamente”.

Xavier Orteu, director de la entidad de iniciativa social Insercoop, cree que “el ascensor social no funciona para este colectivo. Son gente que están fuera del circuito de la normalidad y la tendencia es que se queden en esta situación”. El mercado ha cambiado las reglas del juego “son trabajos que son una trampa, con salarios bajos, de casi explotación”, ha dicho. Para Vilardell: “El trabajo no es la vía para salir de la pobreza. Las cosas ya no volverán a ser como antes”.