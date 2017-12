YouTube Go, la 'app' de Google para ver vídeos sin conexión

La compañía tecnológica Google ha lanzado Youtube Go, una aplicación que permite a los usuarios descargar vídeos de la plataforma para poder verlos cuando no haya conexión con datos o wifi, pensada para aquellos países donde la conexión a internet no es muy estable o es lenta. La opción permite la descarga los vídeos en baja resolución -y permite compartirlos vía bluetooth con otros usuarios-, ahorrando una considerable proporción del ancho de banda.

En este sentido, Google ha lanzado la versión completa de YouTube Go en Google Play para los usuarios de países como Argelia, Egipto, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Libia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam y Yemen.

Aunque en su ficha de Google Play no se especifica, la aplicación ocupa 9,4 MB (dependiendo del dispositivo en el que se descargue) y permite reproducir vídeos y descargarlos en el dispositivo con varias opciones de calidad, siempre y cuando el usuario se encuentre conectado a internet en el momento de la descarga. Además, para que se pueda realizar la descarga el usuario que subió el vídeo tiene que haberlo marcado como disponible para ello.

Los vídeos descargados no consumen datos extra, y la aplicación incluso permite previsualizar los vídeos antes de descargarlos. Los usuarios también pueden compartirlos con amigos y familiares.

De momento la aplicación no está disponible en España y se desconoce si llegará o cuándo. No obstante, la web APKMirror ha difundido el archivo de instalación APK para que el resto de usuarios pueda instalar Youtube Go.