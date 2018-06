Youtube Music y Youtube Premium: nueva competencia para Spotify

Google no está dispuesto a que Spotify sea el servicio de música en streaming más popular. Por ello, la firma ha anunciado el lanzamiento en España de YouTube Music y YouTube Premium, dos servicios que buscan competir en el segmento de la reproducción en straeming de contenidos audiovisuales.

Youtube Music

Youtube Music es, según ha anunciado Google, un nuevo servicio de música de streaming "personalizado para el usuario y sencillo de utilizar que te ofrece toda la música que existe en YouTube, difícil de encontrar en otros sitios".

Según la empresa, a través de Youtube Music se podrán encontrar no solo vídeos musicales, "sino álbumes oficiales, singles, remixes, actuaciones en directo, versiones y música difícil de encontrar y que solo puedes disfrutar en Youtube". Es decir: aprovecha ese gran fondo de catálogo de es Youtube agregando no solo canciones "normales", sino covers, remixes...

La app está disponible para iOS y Android, y también ofrece recomendaciones personalizadas, listas y búsquedas inteligentes para facilitar la búsqueda de contenido ("la canción del anuncio de Mediterráneamente" o "la canción que dice volando voy"), entre otras opciones.

Para su uso, hay dos modalidades: una, con anuncios. La segunda, sín: se denomina Youtube Music Premium, los tres primeros meses son gratis, y después el coste es de 9,99 euros el mes (14,99 euros al mes si es plan familiar).

Youtube Premium

Mientras, Youtube Premium (antes conocido como YouTube Red) también es lanzado este lunes en 17 países. Ofrece los beneficios de Music Premium, además de un servicio sin publicidad, en segundo plano y descargas de todo el contenido de Youtube.

"Los miembros de YouTube Premium también tienen acceso a toda la lista de programas y películas de YouTube Originals, incluidas las exitosas series como Cobra Kai o Impulse, además de dos nuevas que se lanzan hoy: F2 Finding Football que sigue a the F2. También está The Sidemen Show que tiene a The Sidemen realizando aventuras salvajes con celebridades como Nicole Scherzinger y Bear Grylls", destacó la firma.

YouTube Premium ofrece tres meses de prueba gratuitos y, después, su precio es de 11,99 euros el mes o 17,99 euros si se adquiere el Plan familiar.