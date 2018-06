Acepta nueve años tras prender fuego con gasolina a un vecino de Algimia

Miguel Granell, el exconcejal socialista de 41 años de Algimia de Almonacid que en el 2016 roció con gasolina a un guardia civil jubilado y le prendió fuego, reconoció ayer los hechos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia y se mostró conforme con la pena de nueve años que solicitan para él (de manera conjunta) la Fiscalía, la acusación particular y su defensa por intento de asesinato.

Las partes piden, asimismo, una indemnización para la víctima de 48.772 euros y otros 5.643 a la Generalitat por los gastos médicos. Y es que el herido, José Villalba, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital La Fe de València y estuvo 22 días ingresado y un total de 120 impedido para su vida habitual.

Sufrió graves quemaduras en el cuello, el rostro, el pecho y la espalda, por las que presenta secuelas físicas y un estrés postraumático que le impide hablar del tema. «Llora cada vez que lo recuerda y no ha podido ver las imágenes de lo sucedido», explicó su abogado a este diario.

Villalba precisó tratamiento médico-quirúrgico con curas, reposo, medicación, extirpación del botriomicoma de la oreja y psicoterapia. Acusaciones y defensas han pedido al tribunal que el procesado no pueda acercarse a menos de 250 metros del afectado durante 15 años y que cumpla diez años de libertad vigilada.

A principios de este año, Granell ya fue condenado a dos años por tirar una silla metálica a la cabeza a Villalba en un bar. El presente caso ha quedado visto para sentencia y la misma se dictará, previsiblemente, de acuerdo a los nueve años solicitados.

Los testimonios

La víctima: «Me quemó y dijo que no escaparía»

José Villalba, de 72 años, declaró tras un parabán y relató al tribunal cómo vivió el brutal ataque del 15 de septiembre del 2016. «Yo estoy operado del corazón y, por prescripción médica, paseo a diario. Ese día iba con mi perrita y al llegar a la plaza alguien se acercó y se abalanzó sobre mí», dijo el afectado. «Vi una bombona roja que me tiraron encima y pensé que era agua, pero resultó ser gasolina. Intenté quitársela, forcejeamos y yo caí al suelo al patinar con el combustible. Al poco, comencé a arder y él me decía: ‘Te voy a matar, de esta no te escapas’», relató el herido, muy afectado y con lágrimas en los ojos. «Esto ha sido muy fuerte y lo he pasado muy mal. Intentó matarme», explicó el jubilado a los tres magistrados.

El agresor: «Cometí un hecho que es inhumano»

Miguel Granell, agresor confeso, reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia. «Ni lo pensé. Fui hacia él y le prendí fuego», dijo sin titubear, a preguntas del Ministerio Fiscal. «Pido perdón al señor Villalba y a su familia por unos hechos tan inhumanos como los que cometí», afirmó en su alegato final, justificando que «fue un mal momento» en su vida, antes de volver a prisión.

El testigo: «Los vi discutir y de repente arder»

Un vecino que presenció el ataque contó a los jueces que vio discutir a la víctima y al agresor y se acercó a ellos para intervenir. «Les dije que se calmaran y, cuando me quise dar cuenta, el señor Villalba estaba ardiendo. Me puse muy nervioso e intenté apagarlo como pude», dijo el testigo durante el juicio oral. «Nunca me imaginaba que algo así podía suceder e intenté ayudar como supe», explicó el joven.