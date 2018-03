Así es Antonio Tellado, el hombre que mató a su suegro en el Grao y que ya está en prisión

La muerte del hombre conocido como Boni en el Grao ha conmocionado a la sociedad castellonense. El presunto homicida, Antonio Tellado, ha sido puesto a disposición judicial y, tras acogerse a su derecho a no declarar, ha ingresado en prisión sin fianza por los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio, detención ilegal, lesiones, amenazas y quebrantamiento de condena.

Cabe recordar que Tellado intentó este martes violar a su hijastra y su abuelo, que se encontraba en ese momento en la casa, intentó proteger a su nieta y acabó perdiendo la vida después de que Tellado le asestará varias puñaladas con un cuchillo que portaba.

La joven tuvo más suerte y, aunque resultó herida, no corre peligro. Tras el triste final de lo sucedido, la joven ha pedido "la máxima pena de prisión" para él. "Es un asesino. Ha matado más veces. Con la muerte de mi abuelo ya son cuatro. En la cárcel asesinó a dos personas más", cuenta.

Sobre su carácter, relata que "es una persona sin sentimientos y sin ningún tipo de remordimientos" por lo ocurrido. "No tiene corazón. Si no haces lo que dice, estás muerto". "A mi madre la amenazó; lo echó de casa y él la espero en el portal, la secuestró y dijo que si no le obedecía le haría daño a su familia. Y al final lo ha acabado cumpliendo". Una situación que denunciaron el pasado lunes: "A mi hermano le pusieron protección en el colegio y a mi madre la ingresaron en un Centro de la Mujer. Pero mis abuelos y yo no teníamos. No imaginábamos que iba a venir a por nosotros", explica.

Y es que el fatídico día en el que Antonio Tellado acabó con la vida de su suegro, "iba a matar a mi hermano de 8 años. Subió a Cabanes antes de venir a por nosotros", manifiesta.