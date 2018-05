La Asociación Clara Campoamor es ya acusación en el crimen del Grao

La Asociación Clara Campoamor se ha personado como acusación popular en el caso del homicidio por venganza machista del Grao en el que el maltratador condenado Antonio Tellado --con una treintena de antecedentes penales desde 1988-- mató a cuchilladas a su exsuegro el pasado mes de marzo, tras allanar su casa.

Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes judiciales, la entidad ha alegado «interés legítimo» en la causa, incidiendo en que uno de los fines de su colectivo es «la asistencia y actuación específica en beneficio de las mujeres cuando se encuentren en situación de grave riesgo por malos tratos, agresiones sexuales y todos aquellos actos calificables como violencia de género».

Por el momento, no hay acusación particular personada --a parte de la ejercida por la Fiscalía-- que defienda específicamente los intereses de la familia de la víctima. La causa se encuentra abierta por los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio, detención ilegal, lesiones, amenazas y quebrantamiento de condena. Tellado permanece en prisión desde el 28 de marzo, cuando se acogió a su derecho a no declarar y la jueza lo mandó a la cárcel, como avanzó este diario.

Cabe recordar que se presentó en la vivienda de sus exsuegros (detrás de los antiguos talleres del puerto), los amenazó y desnudó a la hija de quien fuera su pareja sentimental. El abuelo de la joven --Casimiro Díaz, conocido como Boni, y de 70 años-- quiso evitar una posible agresión sexual y entonces Tellado le asestó varias puñaladas mortales.



EL CASO DEL GABRIEL

La Asociación Clara Campoamor ejerce, asimismo, en Almería la acción popular en el caso de la muerte del niño Gabriel Cruz. Aunque la madre del pequeño, Patricia Ramírez, ha pedido esta semana que las acusaciones se retiren, la presidenta de la asociación, Blanca Estrella Ruiz, le ha dicho a la progenitora que puede estar «tranquila» en relación a la protección de la imagen del pequeño, ya que «la asociación nunca va a dar información judicial y solo quiere evitar que otro niño pase por lo mismo».