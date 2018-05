Cárcel por estafar desde Benicarló 31.500 euros con llamadas masivas

Condenados por un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales a la pena de dos años de prisión. Dos hombres y una mujer han sido sentenciados por el engaño masivo que realizaban desde dos empresas de Benicarló --y otras de Barcelona--, embaucando a titulares de líneas telefónicas para que llamaran a números de tarificación especial con los que ellos se enriquecían.

Su modus operandi era siempre el mismo: Bombardeaban con llamadas a números al azar y cuando los afectados contestaban, saltaba un contestador que les decía que tenían un paquete para recoger y que debían ponerse en contacto con un teléfono. Cuando los damnificados lo hacían comenzaba a correr un elevado coste por esa llamada. Como es de esperar, no existía ningún bulto que tuvieran que recoger.

EN TODA ESPAÑA

La Audiencia Provincial de Burgos --lugar donde se iniciaron las investigaciones y donde se ha llevado a cabo la instrucción-- ha declarado probado en su sentencia que llegaron a realizar casi 65.000 llamadas por toda la geografía española, embolsándose nada menos que 67.936 euros en un solo año --el 2014--. En concreto, los tres procesados lograron obtener 31.500 euros con las comunicaciones realizadas desde las dos sedes del Baix Maestrat.

Los ingresos que los acusados recibían por parte de la operadora eran inmediatamente transferidos a las cuentas de las sociedades administradas por los ya condenados y que no tenían actividad real alguna ni tráfico económico, todo ello a fin de ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero a los agentes.

Para la contratación de líneas telefónicas relacionadas con las de tarificación especial los acusados utilizaron datos de teceras personas sin su consentimiento.

La denuncia de una de las personas que recibieron este tipo de llamadas motivó la primera denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Cardeñadijo (Burgos), inciándose así las investigaciones de la Benemérita.

ALERTA DE ESTAFAS

A principios de este 2018 Facua-Consumidores en Acción alertó de un nuevo fraude a través de líneas de tarificación adicional de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, que realizan llamadas perdidas a números españoles y cobran una elevada tarifa a quienes devolvían dichas llamadas.

Por este motivo, desde la asociación de consumidores recordaron que si el número que llama lleva delante un signo + corresponde a una línea del extranjero y aconsejaron a los usuarios que no devolvieran la llamada si se trata de un número no conocido, más aún si informan de un paquete que no se ha pedido.