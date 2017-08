Denunciada en Almassora la dueña de tres perros peligrosos por el ataque a otros dos canes

La agresión de tres perros potencialmente peligrosos a otros dos canes desembocó en el fallecimiento de uno de los dos animales agredidos a consecuencia de la graves lesiones sufridas. La Policía Local del Municipio ha instruido denuncia administrativa y diligencias en el ámbito penal contra la propietaria de los perros atacantes, dado que la mujer no disponía de la documentación ni de las condiciones necesarias que marca la Ordenanza Municipal 11/2004 Reguladora de la Tenencia de Animales. El cuerpo de seguridad también ha hecho llegar una copia de la denuncia a la Guardia Civil, para su remisión al juzgado provincial.



Los hechos ocurrieron el pasado viernes 18 de agosto, cuando los tres canes de perfil potencialmente peligroso se escaparon y accedieron a una propiedad en la que se encontraban dos pastores alemanes. Tras la agresión, uno de los perros tuvo que ser sacrificado por un veterinario titular, que determinó que el animal no podría sobreponerse a las heridas.



Desde el Ayuntamiento de Almassora han exigido a la propietaria de los perros atacantes que regularice la situación de los canes en base a los requisitos de obligado cumplimiento que determina la normativa, como inscribir a los perros en el registro municipal, mantenerlos en el interior de un recinto con medidas de seguridad para evitar su fuga y obtener un certificado de idoneidad para la tenencia de animales peligrosos.



El edil de Seguridad, Roger Beltrán, ha lamentado lo ocurrido y ha recordado que “la tenencia de animales comporta obligaciones, especialmente si se trata de especies o razas clasificadas como peligrosas”. “La actuación de la Policía Local siempre está orientada a protegerla convivencia vecinal y el bienestar de los animales y la normativa ha sido ideada para garantizar que su salud y su seguridad están cubiertas en todo momento”, ha incidido el concejal.



Cabe destacar que la ordenanza municipal de Almassora determina que los animales peligrosos deberán permanecer siempre bajo la supervisión del propietario o propietaria, aunque estén en el interior de una propiedad privada. La Policía Local recuerda que para transitar por la vía pública es obligatorio la utilización de una correa de al menos dos metros de longitud y el uso de un bozal homologado y adecuado a las dimensiones y características físicas del can.



Asimismo, tal como establece la normativa, estos animales no podrán ser conducidos por menores de edad o personas sin la capacidad de ejercer el control necesario. Además, deberán estar inscritos en el subregistro de perros potencialmente peligrosos y una misma persona no podrá pasear a más de uno de estos animales simultáneamente.