Detenida por maltratar a sus padres en Castellón

Agentes de la Policía Local de Castellón detuvieron el domingo por la tarde a una mujer de 26 años de edad y de nacionalidad española por un presunto delito de violencia doméstica al agredir a sus padres en el domicilio familiar. Los hechos se produjeron sobre las cinco de la tarde cuando el Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 recibió la llamada de varios vecinos de un inmueble de la avenida Hermanos Bou que alertaban de una fuerte discusión en un domicilio.

Hasta el lugar se trasladaron inmediatamente dos patrullas de la Policía Local pertenecientes al Grupo de Intervención de Proximidad, G.I.P., cuyos agentes, al llegar al domicilio donde se estaban produciendo los

hechos, encontraron dentro de la vivienda a un matrimonio y a su hija de 26 años de edad.

Todos ellos estaban muy nerviosos y agitados por lo que los agentes, tras calmar la situación, procedieron a entrevistarse en primer lugar con la joven, que no presentaba ninguna lesión y únicamente indicó a los agentes que había discutido con sus padres por un tema monetario.

Por su parte, el matrimonio, un hombre y una mujer de 57 y 55 años de edad respectivamente se encontraban muy alterados y los agentes pudieron observar que el padre presentaba varias lesiones en un brazo y en la espalda y sangraba por un pie.

Éste manifestó a los agentes que su mujer y él habían mantenido una fuerte discusión con su hija por una cuestión personal y que durante la misma, su hija se había abalanzado sobre los dos, a su madre le había

arrancado el vestido y a él le había mordido varias veces y le había golpeado en un pie que recientemente había sido intervenido quirúrgicamente. Además, el padre aseguró a los agentes que no era la primera vez que sufrían estos episodios violentos pero no los había denunciado hasta hoy por no perjudicar a su hija. Por su parte, la madre indicó a los agentes que además de agredirles, durante la pelea, su hija también había causado numerosos desperfectos en la vivienda.