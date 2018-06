Dos paracaidistas salvan la vida tras chocar en una caída libre de 4.000 metros en el Grao

Susto en el aeroclub del Grao. Dos paracaidistas chocaron ayer por la tarde tras saltar desde los 4.000 metros de altura del mismo avión y a una velocidad de 200 kilómetros por hora, según informan desde el centro de paracaidismo Skytime. Al parecer, durante la fase de caída libre, los dos jóvenes --quienes, según revelan desde la empresa, practican este deporte de forma habitual-- colisionaron, perdiendo el conocimiento momentáneamente.

Afortunadamente, gracias al sistema automático de apertura del paracaídas de emergencia (del que disponen todos los paracaídas), ambos pudieron aterrizar en las inmediaciones del aeroclub. Uno de ellos cayó en la zona trasera de uno de los chalets que se localizan en la zona, después de estrellarse contra un árbol, tal y como manifestó un testigo que pudo presenciar el suceso. «El otro chico aterrizó dos o tres casas más para abajo», reveló. Este vecino de la zona contó a este rotativo que, en cuanto se dieron cuenta de que los dos paracaidistas colisionaron en el aire, «llamamos rápidamente al 112 para avisar de lo sucedido». Poco después, sobre las 17.00 horas, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y varias ambulancias que trasladaron a los dos heridos --dos jóvenes vecinos de Zaragoza y de Valencia-- al Hospital General de Castellón, donde ingresaron con pronóstico reservado.

BRUTAL COLISIÓN // El incidente se produjo poco después de las 16.30 horas en las inmediaciones del aeroclub, donde se arremolinaron numerosos vecinos, alertados por el suceso. «Estamos cansados de este tipo de accidentes. No podemos estar mirando al cielo a cada momento, temiendo que en cualquier momento un paracaidista puede precipitarse dentro de una casa y caer encima de un niño», explican desde el vecindario. La empresa Skytime esgrime que «en estos momentos no podemos asegurar la causa de este incidente. Tenemos que mirar los vídeos para averiguar el porqué del choque». Lo que sí que aclaran es que «este tipo de accidentes no son habituales».