La Fiscalía pide para el adulto del caso Maikel 22 años de cárcel

La Fiscalía Provincial pide 22 años de cárcel para el adulto implicado en el crimen de Miguel Navarro Fernández --Maikel--, en el que también participaron un menor de 14 años y otro de 17, ya condenados. El acusado, A.A.S., de 21 años y origen rumano, deberá enfrentarse a un jurado popular en un juicio en la Audiencia Provincial para el que aún no hay fecha.

Así ha podido saberlo Mediterráneo tras calificar el Ministerio Público los hechos como un presunto delito de asesinato y otro delito leve de hurto --le robaron la cartera tras matarlo--. Según el relato de hechos, A.A.S. dio el primero de los 12 hachazos que la víctima recibió en la cabeza. Lo hizo, presuntamente, por la espalda y tras consumir alcohol y drogas para armarse de valor y cometer el terrible crimen.

ALEGÓ TRASTORNO

Aunque la defensa del procesado alegó durante la instrucción que sufría un trastorno psicológico que podría haber afectado a su participación en la muerte de la víctima, la Fiscalía no le aplica ninguna circunstancia atenuante por ello.

Como avanzó este diario en exclusiva, su abogada presentó en el juzgado un informe médico que hacía alusión a la supuesta necesidad del acusado de agradar a los demás. El documento facultativo pretendía acreditar que A.A.S. (en prisión preventiva desde su detención a principios del 2017) pudo participar en el asesinato para no negar su ayuda a los otros dos implicados en el mismo.

Por su parte, la acusación particular solicita 38 años de cárcel para el procesado --25 por asesinato, cinco por robo y ocho por pertenencia a organización criminal--, según confirman a este periódico los letrados.

En caso de ser condenado, a A.A.S. no se le podría aplicar la prisión permanente revisable, ya que el caso no cumple los supuestos en los que puede adoptarse.

Dos sentencias (una desde del Juzgado de Menores y otra, muy reciente, de la Audiencia Provincial) han condenado a los otros dos procesados por esta causa. Se trata de un chaval de 15 años (tenía 14 cuando sucedieron los hechos) y un joven de 18 (contaba con 17 entonces). El primero de ellos cumple ahora cinco años de internamiento cerrado y el segundo, una pena de ocho.

Maikel, de 24 años y con dos hijos, fue asesinado a hachazos durante la tarde de Reyes en una casa situada en el Camí d’en Riera de la capital, cerca de Lledó.

Sus familiares y amigos lo dieron por desaparecido y colgaron cientos de carteles con su foto. Tras seis días de pesquisas, la Policía Nacional detuvo a los tres sospechosos de 20, 17 y 14 años. Los tres confesaron el crimen motivado por una pequeña deuda de drogas que mantenían con la víctima --unos 100 euros--. El cadáver de Miguel Navarro fue hallado semienterrado en un huerto.