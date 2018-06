Hallan muerto a un pastor de 58 años en Navajas

Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un pastor de 58 años que ayer fue encontrado sin vida en el monte en Navajas, tal y como confirmaron a este diario fuentes de la Benemérita. Una patrulla del instituto armado se trasladó a la zona tras recibir el aviso del hallazgo del cadáver, que se encontraba junto a sus animales. Eran sobre las 18.00 horas cuando los servicios sanitarios también fueron requeridos en el lugar, según pudo saber este diario.

Aunque será la autopsia la que determine los motivos de la muerte y lo que pudo suceder a la víctima, el cuerpo no presentaba signos de violencia aparentes y el hombre tenía antecedentes médicos que podrían apuntar a una muerte natural. Estos motivos hacen pensar a los agentes que no se trata de una muerte violenta, aunque la misma no quedará descartada hasta que se le practique el examen post mortem en el Instituto de Medicina Legal de Castellón.

Los guardias civiles permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada del médico forense, que autorizó el levantamiento del cuerpo sin vida del pastor fallecido.