Incendio en un piso del barrio de la UJI

Un retén de bomberos municipales y agentes de la Policía Local de Castellón han intervenido esta mañana en la calle José María Mulet Ortiz debido a un incendio producido en una vivienda ubicada en dicha calle. Los hechos se han producido sobre las 09:30 de hoy cuando una patrulla de la Policía Local que se encontraba realizando labores de vigilancia por la zona de la Universidad ha observado que de la ventana en un séptimo piso de un inmueble de la calle José María Mulet Ortiz salía gran cantidad de humo negro. Inmediatamente los agentes han solicitado la presencia de los bomberos municipales en el lugar de los hechos y han cortado al tráfico dicho vial para que los servicios de extinción de incendios pudiesen colocar los vehículos de emergencias en la calzada.

Hasta el lugar han llegado rápidamente varias dotaciones de bomberos municipales, quienes han accedido a la vivienda por una de las ventanas del domicilio y han iniciado inmediatamente las labores de extinción del fuego, el cual se había concentrado en una de las habitaciones de la vivienda. Tras apagar las llamas y ventilar toda la vivienda, los bomberos han dado por finalizado el siniestro sobre las 10:30. En las tareas de extinción del fuego han participado 8 bomberos, un cabo y un sargento jefe de salida y se han empleado como medios materiales una auto escalera, una auto bomba urbana y un vehículo de mando.

En el momento de declararse el incendio en la vivienda no había ninguna persona en el interior por lo que no hay que lamentar daños personales. Por otro lado, gracias a la rápida intervención de los bomberos, sólo se ha visto afectada por las llamas una de las habitaciones de la vivienda quedando el resto muy afectado por el humo generado por el incendio. Los efectivos de emergencias se han puesto en contacto con la persona titular de la vivienda a la cual le han informado que no podría entrar en su domicilio hasta pasados unos días ya que la vivienda ha quedado muy afectada por el espeso humo que han generado las llamas. Por último, la Policía Local de Castellón ha cortado al tráfico la calle José María Mulet Ortiz durante aproximadamente una hora mientras los bomberos procedían a extinguir las llamas y ventilar el domicilio afectado por el incendio.