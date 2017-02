Investigan unas pintadas en los nichos del cementerio de Segorbe

El responsable del cementerio municipal de Segorbe se encontró, ayer por la mañana, con unas pintadas realizadas sobre un grupo de nichos ubicados en el cuadro principal del camposanto a la derecha de la puerta principal de la entrada al mismo.

Lo que en principio no parece ser otra cosa que una gamberrada con una desagradable intención, tiene sin embargo ciertos tintes de ritual satánico. Y es que al parecer, además del dibujo de la cabeza de una cabra, se han encontrado en el lugar del suceso restos de cirios.

En cuanto a lo que respecta a la rotulación, en el escrito principal se puede visualizar la frase I see you (Te veo) y junto a él aparecen dos grandes ojos que parecen copiar el diseño de algún personaje de cómic. También cuatro letras CEDS aunque la última no aparece demasiado clara.

Para escribir las letras y dibujar las ilustraciones se ha utilizado o bien un bolígrafo o un rotulador muy fino, por lo que su trazado apenas resulta perceptible aunque el tamaño de la frase principal tendrá metro y medio aproximadamente de altura.

Para ascender a la parte superior del grupo de nichos se ha utilizado una escalera de las existentes en el propio cementerio que son utilizadas normalmente para la limpieza o colocación de flores.

La Policía Local de Segorbe ha abierto una investigación para tratar de averiguar la autoría de los textos y dibujos.