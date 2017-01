«Me pegó porque me puse una casaca hitleriana»

La víctima de una agresión ocurrida en la Vall d’Uixó hace ahora cuatro años declaró ayer en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial que el acusado le agredió «por sorpresa» y «sin motivo alguno». «Yo llevaba puesta una casaca hitleriana y él siempre iba diciendo que es franquista, así que yo creo que me cogió manía y por eso me pegó», explicó el afectado, que sufre una minusvalía psíquica debido a un trastorno esquizofrénico.

Por su parte el acusado declaró todo lo contrario: «Cuando llegué al lugar iba con un amigo a comprar hielo, y este chico se puso a chillarme y a seguirme. Le dije que me dejara en paz. Me insultó y cuando me giré le empujé».

La víctima resultó con cuatro dientes rotos. No obstante, su dentista declaró en el juicio que este ya sufría problemas dentales desde el 2008, con una gingivitis por una mala higiene dental.