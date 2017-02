«Me tiré del coche para huir, pero él me apuñaló por detrás»

La Audiencia de Castellón acogió ayer la primera sesión del juicio contra el conocido como maltratador del Miércoles Santo, Petrus S.S., un vecino de Torreblanca acusado de intentar asesinar a su esposa el 23 de marzo del 2016. La víctima reconoció a preguntas del fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer, Francisco Sanahuja, que su marido la apuñaló repetidamente «a traición». «Estábamos discutiendo en casa y él cogió un cuchillo de cocina. Nos fuimos a la calle y subimos al coche para hablar. Me tiré del vehículo para huir, pero él me apuñaló por detrás, me cogió del cuello con un brazo y con la otra mano me clavó el cuchillo...». Y concretó: «Recuerdo que me miró y huyó».

NO RECUERDA NADA // Por su parte, el acusado --en prisión preventiva-- aseguró respecto a los malos tratos que presuntamente infligía a su esposa que era ella quien le agredía. Sobre el episodio de intento de asesinato ocurrido la noche del Miércoles Santo del año pasado reconoció que cogió el cuchillo, pero insistió en que no recuerda nada más: «No sé qué pasó. Me vi en el coche dando vueltas con la camisa manchada de sangre... Fui al centro de salud y vi la ambulancia. Nada más».

Los dos testigos que presenciaron la agresión, una mujer que paseaba al perro y un vecino de la finca donde vivía el matrimonio, explicaron que vieron cómo el acusado asestaba puñaladas a la mujer sujetándola por la espalda.

La patrulla de la Guardia Civil que llevó a cabo la detención del procesado apuntó que el hombre estaba «deambulando por Torreblanca». «Había aparcado el coche y enseguida nos dimos cuenta de que era él, así que lo detuvimos y le pusimos los grilletes. El hombre reconoció que la había apuñalado porque ella se quería llevar a su hija y nos indicó dónde había tirado el cuchillo, pese a que solo encontramos la empuñadura».

El fiscal pide 15 años de cárcel para el acusado y la defensa, la absolución. El juicio continuará el jueves, 16, con las periciales.