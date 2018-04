La mujer encarcelada por apuñalar a su marido alega maltrato habitual

La mujer de 63 años encarcelada hace ahora un mes por apuñalar a su marido por la espalda en su domicilio de la calle Amalio Gimeno de Castellón alega ante el juez que sufría malos tratos habituales por parte de su esposo.

La detenida, que responde a las iniciales A.R.D. atacó a su marido con un cuchillo de cocina, como avanzó en exclusiva Mediterráneo, y se atrincheró en su casa, teniendo los agentes que forzar la puerta con una maza para sacarla del inmueble y arrestarla.

La mujer asegura que ha estado «40 años sometida» al hombre, que tenía un «comportamiento machista» y lo acusa de maltratarla físicamente durante diez o quince años y psíquicamente durante todo su matrimonio, tal y como consta en la declaración en sede judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

La investigada alega, asimismo, que el día de los hechos se produjo una discusión entre la pareja, en el transcurso de la cual él, presuntamente, la menospreció y le propinó «un puñetazo en la cara». Así lo explica la abogada defensora de A.R.D., Iman Aarim, quien sostiene que su cliente actuó «por miedo» a su marido.

El hombre ha rehusado declarar contra su esposa y rechaza reclamar indemnización alguna por estos hechos, una decisión que han compartido los seis hijos que tiene en común la pareja.

Según la declaración de la mujer, tras recibir el golpe en el rostro por parte de su esposo, se dirigió a la cocina y se hizo con el arma blanca. No niega que atacara por la espalda a su marido ni que le clavara el cuchillo, pero dice que, tras apuñalarlo y siempre según la versión de la mujer, él la inmovilizó y la golpeó nuevamente. «Me dijo: Hija de puta, me has arruinado la vida», relató A.R.D. durante su interrogatorio.

El hombre ya está recuperado de sus lesiones. Tras el ataque, fue derivado al Hospital General de Castellón, donde permaneció ingresado. Fueron los vecinos quienes descubrieron al hombre en el portal, con la espalda ensangrentada. «Cuando bajé al portal, me encontré al hombre apoyado en el buzón. Repetía que su mujer le había apuñalado y, al levantarle la camiseta, vimos que tenía toda la espalda llena de sangre y, al menos, un buen agujero», relató a este rotativo uno de los residentes de la finca.

Varias patrullas de la Policía Nacional se trasladaron rápidamente al lugar y también los medios sanitarios. Los efectivos del Samu atendieron al hombre y lo estabilizaron para trasladarlo en ambulancia al hospital.

Una vez detenida, los agentes también trasladaron al centro médico a la mujer, ya que se había autolesionado tras el suceso, causándose cortes en las muñecas. El pasado 1 de marzo el juez ordenó su ingreso en prisión.