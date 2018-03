'Nos dijo que si queríamos que nos ejecutara y me puso el cuchillo en el corazón'

La joven que resultó herida este martes en el Grao, cuando el 'ex' de su madre entró en la casa e intentó violarla delante de sus abuelos, ha abandonado el Hospital General de Castellón y ha querido relatar cómo vivió el trágico suceso, en el que su abuelo murió a manos de Antonio Tellado.

"Entró en la casa con un cuchillo y nos dijo que si queríamos que nos ejecutara dentro o fuera. Luego me obligó a desnudarme, me puso el cuchillo en el corazón y me dijo que si gritaba me mataba, que solo tenía que hacer un movimiento para traspasarme el corazón. Cuando él se abalanzó sobre mí, mi abuelo consiguió arrebatarle el cuchillo y, en el forcejeo, pude escaparme y salir corriendo a pedir ayuda. Ya no sé nada más. Mis abuelos se quedaron dentro", cuenta la joven, entre lágrimas al recordar el triste fallecimiento de su abuelo. "Es un héroe y quiero que quede claro. Si no llega a ser por él, estamos todos muertos".

La joven relata que continúa recuperándose de las heridas: Tengo seis tendones de la mano cortados", explicaba la víctima.