Once años de cárcel por maltratar y violar a su pareja en Peñíscola

Once años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de agresión sexual y otro de violencia de género. Un ciudadano marroquí ha sido condenado por la Audiencia Provincial por someter, golpear y violar a quien fue su pareja sentimental en el domicilio que ambos compartían en Peñíscola. El tribunal ha declarado probado que en el año 2014 el procesado comenzó a experimentar un cambio en su comportamiento respecto a la mujer, enfriándose la relación, que hasta ese momento había sido bastante buena.

Ante tal actitud del acusado, la víctima no deseaba mantener relaciones sexuales con él, razón por la cual el hombre se enfadaba. A partir del 20 de mayo de ese año, este comenzó a tirarle del pelo y a abofetearla para que accediera a sus peticiones, lo que ella realizaba por temor, no sin antes suplicarle que no lo hiciera.

El 10 de julio, cuando la pareja se encontraba en el interior de su piso, se inició una discusión entre ambos ante las dificultades para pagar el alquiler, manifestando la mujer al procesado que tendrían que poner fin a la relación, ya que el hombre no trabajaba. Él se levantó de la silla y, tras acercarse a su pareja, la abofeteó, le pegó en la cabeza, la cogió del pelo y se la llevó al dormitorio, donde la tiró sobre la cama, le quitó los pantalones, la ropa interior y la agredió sexualmente, aunque la chica le suplicaba que no lo hiciera.

SEGUNDA VEZ

Ese mismo día, unas seis horas después, el procesado volvió a pegar a la mujer, cogiéndola por los brazos y por el cuello, volviendo a violarla, pese a que esta se negaba a mantener relaciones sexuales y le suplicaba que no lo hiciera. La sentencia declara probado que la afectada le decía al hombre que «le pegara si quería, pero que no la forzara».

A consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió lesiones consistentes en hematomas en el brazo derecho y en el muslo izquierdo y una contractura de musculatura cervical. Unas heridas que solo requirieron de asistencia facultativa, tardando cinco días en curar, ninguno impeditivo y curando sin secuelas.

La mujer relató los hechos al tribunal a principios de mes en el juicio oral que tuvo lugar en la Audiencia Provincial. La chica testificó tras un parabán y contó las agresiones sexuales y físicas constantes que sufría. Aseguró a los magistrados que su expareja la controlaba, la sometía y no la dejaba salir a la calle a comprar ni hablar con otros hombres.

Ante la sentencia condenatoria cabe ahora recurso de casación ante el Tribunal Supremo.