«Pensé que me mataban a golpes, vomité sangre y acabé inconsciente»

Fracturas complejas de nariz, edemas, hematomas en los ojos, deformidad de la pirámide nasal, lesiones en los labios y cefalea. Estas son solo algunas de las graves heridas que un vecino de Castellón, de 37 años, ha sufrido como consecuencia de una brutal paliza en una discoteca de la capital, una agresión que le ha dejado la cara deformada por completo.

«Íbamos un grupo de amigos y amigas. Teníamos un reservado en la discoteca. Nos lo estábamos pasando bien, bailando y, de repente, un grupo grande de personas empezó a golpearnos sin motivo alguno», ha recordado Gheorge Covalciuc, en una entrevista concedida a Mediterráneo.

Tanto él como otro amigo suyo recibieron impactos por todo el cuerpo, aunque los agresores se ensañaron, especialmente, con sus rostros, propinándoles patadas y puñetazos en la cabeza.

Sucedió en la madrugada del día 25, en un local de la calle Herbés, cerca del polígono Los Cipreses, según consta en la denuncia presentada por Covalciuc ante la Policía Nacional y a la que ha tenido acceso este diario.

«Recuerdo que me pegaron por la espalda, caí al suelo y me siguieron golpeando hasta que perdí el conocimiento. Sé que era un grupo de unas 15 personas y que eran rumanos de etnia gitana», ha explicado el afectado. «Echaron a los agresores a la calle y me sacaron también a mí, con la ayuda de los porteros, que me decían que no me preocupara, que ellos lo habían visto todo y que me iban a ayudar. Sin embargo, a la salida, ese grupo nos estaba esperando y volvieron a golpearnos. Una de mis amigas gritaba, lloraba y pedía ayuda, pero nadie nos echaba una mano. Creí que me matarían a golpes y me asusté mucho cuando empecé a vomitar sangre. Perdí el conocimiento dos veces», ha lamentado la víctima.

Tras la paliza, el afectado acudió a Urgencias del Hospital General, donde ingresó con diversas fracturas nasales, un cuadro de vómitos y mareos y sin poder recordar con exactitud lo que había sucedido, según el parte médico. Después de recibir asistencia y colocarle una férula nasal, acudió a comisaría a denunciar y la Policía Nacional trata de hallar ahora a los autores.