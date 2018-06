La policía sigue la investigación de la presunta violación en Benicàssim

Las pruebas científicas y forenses serán determinantes en el caso de la joven supuestamente agredida sexualmente en la playa de Els Terrers y cuya evaluación médica se ha llevado a cabo en el Hospital General, donde una ginecóloga ha explorado a la chica, en presencia del forense de guardia.

Además del examen de sus partes íntimas, los doctores han analizado el resto del cuerpo de la víctima en búsqueda de otras lesiones, tales como excoriaciones o erosiones. Además, la ropa interior de la afectada ha sido precintada, junto con otras muestras, y entregada a la Policía Judicial de la Guardia Civil para su análisis.

En el caso de las muestras de ADN de los sospechosos, es la Benemérita la que se encarga de la custodia y examen de estas.

Y es que, aunque la joven expresara a la jueza su deseo de retirarse de la causa y no interponer denuncia contra los cuatro detenidos, un juzgado --todavía por determinar-- se hará cargo de una investigación en la que la Fiscalía puede actuar de oficio y acusar aunque la propia víctima no desee ejercer acusación particular.

Es el caso que, precisamente, se da en multitud de ocasiones en los supuestos de trata de seres humanos. Las afectadas por prostitución forzosa se niegan, a veces, a declarar o a señalar a sus captores y es el Ministerio Público quien, en esas ocasiones, defiende sus intereses con gran sensibilidad.

También se produce una situación similar en algunos casos de violencia de género, en los que las maltratadas rehúsan acusar a sus parejas o exparejas por miedo.

En el caso de la presunta agresión sexual en grupo de Benicàssim, aunque la chica aseguró haber sido atacada en la playa y haber sufrido acceso carnal durante los hechos, cuando tuvo que declarar en sede judicial dijo a la jueza no recordar «nada», retractándose de lo que inicialmente había manifestado a la Policía Local y la Guardia Civil. La joven fue hallada en estado de shock de madrugada en la zona de costa.

¿CÓMO ACTÚA EL FISCAL SI LA VÍCTIMA NO QUIERE ACUSAR?

¿Si la víctima de un delito decide no intervenir personalmente en el procedimiento penal, el fiscal dejará de defender sus derechos? No. El fiscal de un caso, de una forma objetiva e independiente, interpretará la ley y si con arreglo a ello considera que se han visto afectados o perjudicados los intereses del ciudadano, aunque no intervenga directamente en el procedimiento, pedirá la reparación, restitución o indemnización que pueda corresponderle y, por supuesto, velará porque se castigue a aquél que deba serlo. En el presente caso, la Fiscalía evaluará las pruebas y decidirá si acusa de oficio y por qué delitos.