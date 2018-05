Un profesor de la UJI a juicio acusado de denunciar falsamente a su ex

Un profesor de la UJI (ya condenado por malos tratos a una de sus exparejas) volvió a sentarse ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Castellón para enfrentarse a un presunto caso de denuncia falsa. El docente, A.V.P., acusó en el 2007 a su ex de haber intentado atropellar con el coche a su entonces esposa y a su bebé en un paso de cebra, pero esa denuncia se archivó. Y es que, aunque el profesor acudió a la comisaría de la Policía Nacional en un primer momento, no compareció nunca en el juzgado para declarar, a pesar de que la justicia lo citó.

Ahora es la denunciada quien lo lleva a él ante la justicia, señalándolo como presunto autor de un delito de denuncia falsa e injurias. La mujer pide una indemnización de 7.000 euros y una pena de 15 meses de cárcel para A.V.P.. «Me acusó de intento de atropello y de exhibicionismo en su despacho de la Universidad. Esos hechos nunca sucedieron y me causaron una merma de autoestima», declaró la perjudicada, que también era entonces docente en la Jaume I.

«Notaba cómo me miraban mis compañeros y no sabía quién me creía y quién no», relató al juez.

El profesor, que solo contestó a su abogado defensor, dijo que él puso la denuncia en nombre de su entonces esposa y que creyó el intento de atropello que ella le había contado, aunque no lo vio.

El testimonio de esta mujer, que resultaba clave, no llegó a escucharse, ya que renunció a declarar «por miedo» al acusado.

El fiscal decidió retirar, así pues, su acusación inicial al considerar que sin la declaración «fundamental» de la exesposa de A. V.P. no hay pruebas de que la denuncia fuera falsa. Además, incidió en que un posible delito de injurias estaría ya prescrito a estas alturas.

Violencia machista

Culpable de un delito de violencia de género por «empujar y propinar patadas» a su exmujer. El profesor de Derecho Civil y Privado de la Universitat Jaume I, A.V.P., fue condenado en julio del 2015 a 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el mismo Juzgado de lo Penal Número 1 de Castellón que lo sentó nuevamente en el banquillo ayer.

La sentencia, a la que tuvo entonces acceso este diario, se dictó con arreglo al acuerdo de conformidad que el docente alcanzó con el fiscal delegado del Violencia sobre la Mujer, Francisco Sanahuja. El representante del Ministerio Fiscal solicitó inicialmente una pena de prisión de tres años y nueve meses para A.V.P., y una indemnización de 6.000 euros.