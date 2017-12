Quejas por la escasez de pasos cebra en Hermanos Bous tras el atropello de una mujer

Atropello mortal durante la mañana de ayer. Una mujer de 79 años falleció tras ser arrollada por un automóvil cuando se disponía a cruzar la avenida Hermanos Bou (a pocos metros del tanatorio, a la altura del entrador Acacias) para, según fuentes cercanas, ir a hacer la compra.

El suceso se produjo poco antes de las 12.00 del mediodía, cuando un Seat Ibiza de color negro, que circulaba en dirección hacia el Grao, se llevó por delante a la mujer, que cruzaba la vía con un carrito en un tramo de calzada fuera del paso de peatones. Según algunos testigos, la mujer «salió volando» tras golpearse mortalmente en la cabeza después de colisionar con el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos que, tras realizar continuas maniobras de reanimación cardiopulmonar, solo pudieron certificar la muerte de I.C.C.V. Una hora más tarde, acudieron los forenses para proceder al levantamiento del cadáver. Según informaron desde la Policía Local de Castellón, la joven que manejaba el vehículo no circulaba a mucha velocidad, pues en la calzada no se encontraron marcas de frenada. Además, tal y como advirtieron las mismas fuentes, «puede que el sol pudiera haber deslumbrado a la joven», a quien no le dio tiempo de parar y evitar de esta forma el accidente mortal.

IBA A TRABAJAR // La conductora, a la que los agentes municipales tuvieron que calmar tras el shock del suceso, dio negativo al ser sometida al test de alcoholemia. Según confirmaron fuentes cercanas, la joven se dirigía a su lugar de trabajo. En el vehículo se podían ver, pocos minutos después del atropello, la marca del brazo y la mano de la mujer y la colisión en la luna delantera, contra la que chocó con la cabeza.

Tras el accidente, la avenida Hermanos Bou tuvo que ser cortada al tráfico durante poco más de una hora. Hasta allí también se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Castellón, que ayudaron a regular la circulación. La octogenaria residía en la partida Patos, número 1 (sita en la calle perpendicular a Hermanos Bou), junto con su hijo, aunque ella era natural de la localidad de Faura (Valencia).

Quejas por la escasez de pasos de peatones // Los agentes policiales iniciaron de inmediato las pesquisas con el fin de averiguar las causas del siniestro y se acercaron a los comercios y naves próximas en busca de alguna cámara que pudiera haber grabado lo sucedido. Algunos vecinos y trabajadores de empresas de la zona mostraron ayer a este rotativo su preocupación por este tipo de accidentes, «que suelen ocurrir en este tramo por la escasez de pasos de peatones», destacan tras el fatal atropello.