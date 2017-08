Recibe 70 puntos tras una brutal agresión en un pub de Benicàssim

La Guardia Civil investiga una agresión ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el interior de un pub de Benicàssim. Los hechos, según la denuncia a la que ha tenido acceso Mediterráneo, se produjeron sobre la 1.45 horas en un local ubicado en la calle Bayer. «Estaba dentro con mi novia y unos amigos y, al salir a recoger a unos conocidos, a mitad camino, más o menos a la altura de los baños, noté que me agarraban del hombro. Me giré y nada más hacerlo, sin mediar palabra, me rompieron la copa en la cabeza», relata en la denuncia la víctima, Manel T., quien no había visto en su vida a la persona que le agredió. La descripción del supuesto autor de la agresión corresponde a la de un varón de pelo rizado moreno, con camisa azul marino o negra y con estampado de color claro, por lo que piden ahora la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.

ABUNDANTE SANGRE // En el momento de los hechos, Manel iba acompañado de un amigo, quien reitera que todo sucedió sin mediar palabra y que Manel, al recibir el impacto, observó que le salía abundante sangre de la cabeza y, poniendo sus manos encima de la hemorragia, salió del pub. Ya en el exterior del establecimiento, al observar que Manel no paraba de sangrar, le quitaron su camiseta para taponar la herida que tenía en la cabeza. En la puerta del local se encontraba el portero, a quien dijeron que llamara a la ambulancia y este sacó su teléfono personal e hizo una llamada telefónica, si bien desconocen si era para avisarla.

Posteriormente, se personó una patrulla de la Guardia Civil y la Policía Local, a quienes comunicaron lo sucedido y describieron al presunto autor de los hechos. Treinta minutos más tarde se personó una ambulancia al lugar de los hechos, desplazando al joven, junto a su pareja, hasta el Hospital General de Castellón.

Manel señala que el médico le dijo cuando llegó que no faltó mucho para que le tuvieran «que hacer una transfusión». «Me metieron para coserme y me pusieron aproximadamente unos 70 puntos, porque también tengo puntos internos, pues me cogió dos arterias de la cabeza. Me tocó un poco músculo de la garganta y me hicieron pruebas para mirar si me había tocado la tráquea o la tiroides, pero tuve suerte y no, aunque se me ha hinchado por el músculo porque me ha entrado un poco de aire», señaló el agredido al recordar los hechos.

INVESTIGACIÓN // Desde la Guardia Civil confirmaron que tienen constancia de la denuncia y que llevan a cabo las gestiones oportunas para poder localizar a la persona presunta autora de estos hechos en Benicàssim.