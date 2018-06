Rescatados los dos espeleólogos de Castellón atrapados en una cueva turolense

Dos espeleólogos expertos de unos 40 años y de Castellón han sido rescatados tras quedar atrapados en una cueva de la Sierra de Albarracín (Teruel).

A la una de la madrugada del miércoles saltaron las alarmas. Un equipo de tres deportistas --dos de la Plana y uno de València-- no había confirmado la finalización de su expedición en una cueva muy conocida. Los allegados a los espeleólogos alertaron de que no tenían noticias suyas según lo acordado. A las 4.30 horas los especialistas de la Guardia Civil iniciaron un dispositivo de búsqueda. Tras encontrar e identificar su vehículo, se pusieron en marcha para buscarlos con un gran despliegue de medios.

Como confirmó este miércoles a Mediterráneo el presidente de la Federación de Espeleología de la Comunidad, Hilario Ubiedo, a pesar de la incertidumbre que siempre generan este tipo de incidentes, existen varias circunstancias que les hacen estar esperanzados en que los deportistas iban a ser rescatados en buen estado.

Por un lado, «tienen un nivel técnico muy bueno y van convenientemente preparados con comida, agua y medios de calor para hacer frente a cualquier situación compleja», dijo Ubiedo.

Además, desde el primer momento la federación tuvo la convicción de que los espeleólogos se habían refugiado «detrás de un sifón muy amplio y con posibilidades de mantenerse alejados del agua», dado que la cavidad en la que investigaban «es una especie de río subterráneo», que sufrió una crecida por una tormenta de una intensidad inesperada, que provocó la inundación de las galerías y los atrapó en su interior, dado que no contaban con la equipación indispensable para sumergirse, porque «en condiciones normales no hace falta».

A última hora de la tarde del miércoles, como pudo saber este periódico, los rescatadores contactaron físicamente con los espeleólogos, que «estaban bien» e iniciaron la salida, que se alargó por la dificultad del paso por los diferentes sifones de la cavidad.